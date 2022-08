Nothing z możliwą niespodzianką. Powstanie model Lite?

Firma Nothing wypuściła już na rynek swojego pierwszego smartfona. Okazuje się, że już mogą być plany premiery kolejnego modelu, który byłby trochę tańszy.

W ostatnim czasie byliśmy świadkami premiery Phone (1). Jest to pierwszy model firmy Nothing, która w przyszłości ma nadzieję zmienić rozkład sił na rynku smartfonów. Można oczekiwać, że następnym urządzenie zaprezentowanym przez Nothing będzie Phone (2), lecz w branży od jakiegoś czasu krążą plotki, że firma najpierw przyszykuje trochę bardziej budżetowy model.

Nothing z niespodzianką. Powstanie model Lite?

Oczywiście, tańsza wersja modelu ze średniej półki wiązałaby się z kilkoma wyrzeczeniami. Z tyłu modelu Lite miałyby zniknąć LEDy, czyli najbardziej charakterystyczna część smartfona Nothing. Zamiast tego urządzenie korzystałoby ze zwykłego szklanego tyłu. Zabrakłoby też bezprzewodowego ładowania. Poza tym specyfikacje miałyby pozostać bez zmian.

Może się wydawać, że tak delikatne ustępstwa nie mogą znacząco wpłynąć na cenę, lecz w niektórych krajach mogłaby być ona niższa aż o 24%. Plotki nie zostały jeszcze w żaden sposób potwierdzone, więc te doniesienia trzeba brać z przymrużeniem oka. Szczególnie, że firma miałaby się pozbyć jedynego elementu (LEDowych plecków), który wyróżnia jej smartfony spośród konkurencji.

