Google Pixel 4a na zdjęciach - potwierdzają one wygląd telefonu znany z renderów

Czekamy na premierę średniopółkowego telefonu Google'a, modelu Pixel 4a. Urządzenie miało zostać pokazane podczas konferencji dla deweloperów Google I/O 2020, która została jednak odwołana. Tymczasem opublikowano zdjęcia, które rzekomo pokazują rzeczywisty wygląd nadchodzącego smartfonu.

Nie ma gwarancji, że zamieszczone poniżej zdjęcia naprawdę pokazują smartfon Google Pixel 4a, dlatego należy do nich podchodzić z odpowiednim dystansem. Nie zmienia to jednak faktu, że to, co na nich widać, zgadza się z opublikowanymi wcześniej renderami. Z przodu urządzenia znajduje się duży, niemal bezramkowy wyświetlacz z wycięciem w rogu na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Daje to temu modelowi lepszy wygląd niż w przypadku Pixela 4 i Pixela 4 XL, z szeroką ramką nad ekranem.

Flagowce z serii Pixel 4 pozbawione są czytnika linii papilatrnych. Google postawił w ich przypadku na rozbudowany system rozpoznawania twarzy, podobnie jak ma to miejsce w smartfonach Apple'a, od iPhone'a X. W nowym średniaku Google'a skaner odcisków palców znajdzie się na tylnym panelu - tak przynajmniej wynika z opublikowanych zdjęć. Wcięcie w górnej części etui sugeruje również, że Pixel 4a będzie miał gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm. Tylna "wyspa" fotograficzna zawiera pojedynczy obiektyw aparatu oraz diodową lampę błyskową.

Data premiery smartfonu Google Pixel 4a nie jest jeszcze znana. Urządzenie miało zostać zaprezentowane razem z Androidem 11 podczas wydarzenie Google I/O 2020, które zostało odwołane z uwagi na epidemię koronawirusa z Wuhan.

Źródło zdjęć: OnLeaks (Twitter), TechDroider (Twitter)

Źródło tekstu: Android Authority, wł