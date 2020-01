Pixel 4a i Pixel 4a XL 5G nadchodzą. Google szykuje nowe średniaki na 2020 rok

Po październikowej premierze smartfonów Google Pixel 4 i Pixel XL coraz częściej padało pytanie – a co z tańszym wariantem Pixel 4a? Według najnowszych ustaleń Google już pracuje nad co najmniej dwoma wersjami Pixeli ze średniej półki. Jeden z nich zapewni działanie w sieci 5G.

Ostatnie doniesienia związane z premierami modeli mogły być trochę mylące, ponieważ pojawiały się sprzeczne informacje na temat rezygnacji Google’a z wydania Pixela 4a w większej wersji XL. Teraz jednak portal XDA Developers przynosi nowe wiadomości na ten temat, które zapowiadają dwie dość ciekawe premiery Google’a.

Zobacz: Google Pixel 4a przestaje być tajemnicą

Istnienie nowych modeli Pixel 4a i Pixel 4a XL nie zostało potwierdzone bezpośrednio. W repozytorium AOSP, czyli bazowej, otwartej wersji Androida, odkryte zostały nazwy kodowe dwóch niewydanych smartfonów. Obydwie nawiązują do ryb, czyli dokładnie tak samo, jak było w przypadku poprzednich Pixeli. Dalsza analiza pozwoliła określić, jakie konkretnie modele mogą się za nimi kryć.

Sunfish, czyli Google Pixel 4a

Nazwa kodowa Sunfish (ryba samogłów) ma, według XDA Developers, oznaczać model Google Pixel 4a. Jego sercem będzie układ Snapdragon 730/G, czyli solidny, średniopółkowy SoC, chętnie stosowany przez producentów, ostatnio m.in. w Redmi K30 czy Samsungu Galaxy A71. Będzie to smartfon 4G. W AOSP są dwie gałęzie rozwojowe dla modelu Sunfish – jedna dla Androida 10, druga dla Androida 11. Nazwa Sunfish została także odnaleziona w kodzie aplikacji Google, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że chodzi o jeden z Pixeli.

Redfin, czyli Google Pixel 4a XL

Znacznie ciekawszym urządzeniem jest Redfin (jedno z określeń na okonia), którym, zdaniem XDA, może być Google Pixel 4a XL. Tym razem jako silnik napędowy wykorzystany ma być układ Qualcomm Snapdragon 765 ze zintegrowanym modemem 5G. To byłoby coś wyjątkowego w linii Pixeli – mimo że to również jest układ ze średniej półki, to jednak wsparcie dla 5G znacznie zwiększa jego atrakcyjność. Byłby to pierwszy Pixel pracujący w tym standardzie. Smartfon dla Google’a miałby zaprojektować i wyprodukować producent działający jako ODM - FIH Mobile, należący do Foxcona. Dla tego modelu istnieje w tej chwili tylko jedna linia rozwojowa – z Androidem 10.

Zobacz: Google Pixel 4: kolejne problemy, tym razem z powłoką oleofobową. Znów to samo!

Zobacz: Google Pixel 4 XL jest słaby i pęka. Ma wadę konstrukcyjną

W kodzie AOSP odnaleziona została jeszcze jedna nazwa kodowa, odnosząca się do ryb – bramble (gatunek rekina). To również może sugerować powiązanie ze smartfonami Pixel. Urządzenie ma być napędzane przez Snapdragona 765. Na jego temat mniej jednak wiadomo. Slady bramble’a zostały odnalezione w repozytorium dla Androida 10, jak i Androida 11, jednak poza tymi wzmiankami nie ma żadnych innych odniesień do tego modelu. Możliwe, że ta nazwa kodowa również miała się odnosić do Pixela 4a XL.

Zobacz: Pixel 4 XL to kiepski model do samodzielnej naprawy

Zobacz: Pixel 4 w testach DXOMARK - wypadł dobrze, ale do podium trochę mu zabrakło

Źródło zdjęć: OnLeaks

Źródło tekstu: XDA Developers