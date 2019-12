Google Pixel 4a przestaje być tajemnicą

Pojawiły się rendery nadchodzącego budżetowego Pixela. Wszystko wskazuje na to, że Pixel 4a będzie miał pojedynczy aparat główny i będzie mniejszy od modelu 3a.

Rendery, które wyciekają dzięki OnLeaks i 91mobiles mają to do siebie, że prawie zawsze okazują się prawdziwe. Co mówią one na temat nadchodzącego Google Pixela 4a? Okazuje się, że będzie miał o czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia i pojedynczy aparat główny. Dobrą wiadomością będzie jack 3,5 mm. Na szczęście Google nie zamierza iść śladem niektórych innych marek.

Wyświetlacz będzie miał najpewniej przekątną 5,7 lub 5,8 cala, jednak dzięki pomniejszonym ramkom będzie on bardziej kompaktowy niż Pixel 3a. Wymiary nadchodzącego urządzenia to 144.2 x 69.5 x 8.2 mm. Telefon zadebiutuje najpewniej w maju.

Zobacz Starsze Pixele też dostaną funkcję z Pixela 4 zmieniającą głos na tekst

Źródło tekstu: androidauthority, wł