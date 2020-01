Nie będzie modelu Google Pixel 4a XL

​ ​

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zobaczymy dwóch wersji średniopółkowego Pixela. Na rynku pojawi się jedynie Google Pixel 4a, nie uświadczymy natomiast 4a XL.

Seria Google Pixel z początku miała być linią telefonów jedynie z najwyższej półki. Google postanowił to zmienić w zeszłym roku, kiedy to zadebiutował Pixel 3a oraz większy Pixel 3a XL. Okazuje się jednak, że mniejszy 3a zanotował o wiele lepszą sprzedaż niż jego większy brat. To według przecieków miało zadecydować o tym, że w tym roku zobaczymy tylko 4a.

Kilka dni temu zobaczyliśmy pierwsze rendery Pixela 4a. Fanom mniejszych urządzeń spodoba się wiadomość, że mimo przekątnej 5,81 cala, będzie on mniejszy od Pixela 3a. Powodem będą ograniczone ramki. Nowe przecieki mówią przy okazji o wersjach kolorystycznych nadchodzącego telefonu. Będzie on dostępny w wariancie białym, czarnym, niebieskim oraz różowym.

