Nowe słuchawki Google Pixel Buds przechodzą certyfikację

Google nie zdążył wprowadzić na rynek jeszcze słuchawek Pixel Buds, które zapowiedział ostatniej jesieni, jednak juz teraz pracuje nad nową generacją swojego produktu.

Google ogłosił swoje słuchawki Pixel Buds jeszcze w październiku 2019 roku, jednak dalej nie weszły one na rynek. Przypomnijmy, Google zachwalał, że jego słuchawki mają zawsze aktywną funkcję Asystenta Google, a także tłumaczenie na żywo, do tego zapewniają kontrolę muzyki. Czas pracy akumulatora szacowany był na 5 godzin odtwarzania muzyki, a po zastosowaniu ładującego etui wzrastać miał do 24 godzin. To wszystko za 179 USD.

To wszystko jednak pozostało w sferze zapowiedzi. Słuchawki dalej jeszcze nie weszły do sprzedaży, chociaż najpewniej stanie się to lada dzień. To nie przeszkodziło jednak Google'owi w tym, by już pracował nad kolejną generacją słuchawek. Najnowsze Pixel Buds już teraz przeszły certyfikację Wireless Power Consortium. Przecieki mówią, że zostaną one ogłoszone w październiku. Pytanie czy na rynek będą wchodziły równie długo co te pierwsze.

Zobacz Asystent Google w słuchawkach Pixel Buds

Zobacz Wydarzenie Google I/O 2020 anulowane. Co z Androidem 11?

Źródło tekstu: mysmartprice