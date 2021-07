Google chce, byś wywalił(a) iPhone'a. Szykuje argument

Wywal iPhone'a i przejdź z marszu na Android, zdaje się sugerować Google. Niby nic nowego, ale tym razem przesiadka ma być prosta jak nigdy wcześniej.

Statystyki są jasne: niemalże dwukrotnie częściej posiadacze Androida przenoszą się na iOS, niż odwrotnie. Zatem, Apple ma pretekst, by prężyć muskuły, Google zaś – wyzwanie. A jeśli chce się działać, to potrzeba oczywiście odpowiednich narzędzi. Proste.

Takim narzędziem ma być odświeżona aplikacja do migracji danych, na której ślady natrafili niezawodni pod tym względem spece z XDA. Jak czytamy, już wkrótce przesiadka na Androida z iOS powinna być znacznie szybsza i łatwiejsza, a wszystko za sprawą nadchodzącej w Data Restore Tool możliwości niemalże całkowitego sklonowania iPhone'a na telefon z robocikiem, przez co należy rozumieć przeniesienie nie tylko zdjęć, notatek czy kontaktów, ale też części aplikacji.

Dzisiaj wygląda to tak, że dane użytkownika skopiować można z chmury, ale siłą rzeczy obejmuje to jedynie komponenty synchronizowane. Inaczej niż w przypadku przenosin na iOS, gdzie od kilku lat dostępna jest bardzo intuicyjna apka Move to iOS,

Nowy iPhone potrafi zaciągnąć listę aplikacji zainstalowanych na starym smartfonie, by automatycznie je pobrać, przynajmniej o ile są dla niego dostępne. Android – na razie nie. To oczywiście dokłada do całej migracji nieco gimnastyki. Można się śmiać, ale niewykluczone, że dla mniej zaawansowanych użytkowników tego rodzaju ułatwienie ma spore znaczenie.

Co ciekawe, Google chce iść jeszcze o krok dalej. Mówi się również m.in. o migracji wiadomości tekstowych, w tym tych pochodzących z komunikatorów jak WhatsApp.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie dopalony Data Restore Tool pojawi się na rynku, ale można założyć, że będzie częścią Androida 12. Na razie w Sklepie Play dostępna pozostaje wersja 1.0.382048734, w której front-endzie zauważalnych zmian jeszcze nie widać. Słowem, czas pokaże.

A czy Ciebie ułatwiony proces migracji przekonałby do rozważania zmiany OS-u? Daj koniecznie znać w komentarzu ;)

Źródło zdjęć: Unsplash (Jasmin Sessler)

Źródło tekstu: XDA, oprac. własne