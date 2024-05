Google może odmienić smartfony. Zyskają nowe możliwości

Google wkrótce może umożliwić nam korzystanie z telefonu z Androidem jak z komputera. Pomoże w tym drugi system zainstalowany na urządzeniu.

Od Androida 13 w mobilnym systemie Google dostępna jest funkcja o nazwie Android Virtualization Framework. Pozwala ona na uruchomienie na telefonach lub tabletach wirtualnej maszyny. Do tej pory było to wykorzystywane między innymi do odseparowania części aplikacji z powodów bezpieczeństwa. Jednak już niedługo może posłużyć do instalacji drugiego systemu operacyjnego.

Telefon z Androidem jako komputer

Mishaal Rahman z serwisu Android Authority poinformował, że Google eksperymentuje z nowym zastosowaniem dla wirtualnej maszyny na Androidzie. Firma podobno przygotowała telefon Pixel 8 z zainstalowanymi dwoma systemami — Androidem oraz Chrome OS. Ten drugi jest uruchamiany właśnie w wirtualnej maszynie i załącza się w momencie podłączenia urządzenia do zewnętrznego ekranu. Dzięki temu smartfon może pełnić rolę komputera.

Co więcej, Rahmanowi udało się to zrobić na własnym telefonie. Użył do tego Google Pixel 7 Pro. Problem w tym, że ten model nie obsługuje zewnętrznych ekranów przez port USB-C, więc Chrome OS nie najlepiej wyglądał na małym ekranie telefonu. Tego samego dziennikarz próbował na Google Pixel 8 Pro, do którego można już podłączyć monitor, ale napotkał na jakiś błąd, który nie pozwolił na zainstalowanie Chromium OS (open-source'owa wersja Chrome OS).

Nie wiadomo, czy Google zamierza dalej rozwijać ten pomysł. Firma podobno organizowała pokazy za zamkniętymi drzwiami, na których pokazywała Chrome OS na telefonach z Androidem (uruchomiony na wirtualnej maszynie). Jednak nie wiemy, czy to pomysł na przyszłość, który mógłby trafić do wszystkich urządzeń, czy tylko prezentacja możliwości Android Virtualization Framework.

Podłączenie telefonu do monitora i korzystanie z niego jak z komputera nie jest niczym nowym. Podobnie działa między innymi Samsung DeX.

Zobacz: 13 maja zaczęła się rewolucja w smartfonach. Oto, co musisz wiedzieć

Zobacz: Te smartfony najmocniej promieniują. Najgorzej wypada Xiaomi i Samsung

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: cendhika / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Authority