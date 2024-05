13 maja zaczęła się rewolucja w smartfonach. Oto, co musisz wiedzieć

Firmy Apple i Google nawiązały współpracę i oferują alerty o niepożądanym śledzeniu na urządzeniach z systemem iOS oraz Android.

Amerykańscy giganci, Apple i Google, którzy na wielu polach konkurują ze sobą, współpracując na innych, podjęły razem działania w ramach grupy roboczej Detecting Unwanted Location Trackers. Mają one na celu opracowanie branżowego standardu umożliwiającego informowanie użytkowników urządzeń z systemem iOS oraz Android o tym, że są nieświadomie śledzeni przy pomocy lokalizatora Bluetooth. Opracowane wspólnie rozwiązanie ma ograniczyć przypadki niewłaściwego użytkowania urządzeń, które powstały z myślą o łatwiejszym lokalizowaniu rzeczy osobistych.

Od dziś, 13 maja 2024 roku, firma Apple udostępnia to rozwiązanie w systemie iOS 17.5, a Google wprowadza je do urządzeń z systemem Android 6.0 i nowszym. Dzięki nowej funkcji użytkownicy będą otrzymywać na swoje urządzenia powiadomienie „[Przedmiot] porusza się razem z Tobą” w przypadku wykrycia, że nieznany lokalizator Bluetooth przemieszcza się z nimi przez pewien czas. Powiadomienia będą wysyłane bez względu na platformę, z którą sparowano urządzenie.

Otrzymanie takiego powiadomienia na urządzenie z systemem iOS będzie oznaczać, że wraz z użytkownikiem przemieszcza się AirTag, akcesorium korzystające z sieci Znajdź lub inny zgodny ze standardem branżowym lokalizator Bluetooth należące do innej osoby. Może się zdarzyć, że powiadomienie będzie dotyczyło lokalizatora, który jest dołączony do pożyczonego przez użytkownika przedmiotu. W pozostałych sytuacjach będzie można wyświetlić na iPhonie identyfikator lokalizatora, odtworzyć na lokalizatorze dźwięk ułatwiający jego znalezienie lub uzyskać instrukcje ułatwiające jego wyłączenie. Producenci znaczników opartych na technologii Bluetooth, w tym Chipolo, eufy, Jio, Motorola i Pebblebee, zobowiązali się do tego, że w przyszłości ich znaczniki będą zgodne z udostępnianym standardem.

Podjęta współpraca obejmuje różne ekosystemy i jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą wspieraną przez organizacje branżowe oferującą najlepsze praktyki i wytyczne dla producentów zamierzających wytwarzać zgodne ze standardem produkty. Firmy Apple i Google będą nadal pracować z organizacją Internet Engineering Task Force w ramach grupy roboczej Detecting Unwanted Location Trackers w celu rozwijania oficjalnego standardu branżowego dla tej technologii.

iOS 17.5 wydany w finalnej wersji

Dodanie powiadomień o niepożądanym śledzeniu to jedna z najważniejszych nowości w systemie iOS 17.5, którego finalna wersja została właśnie udostępniona wszystkim użytkownikom iPhone'ów. Na oficjalnej liście nowości w tej wersji oprogramowania znalazła się również nowa tapeta ekranu:

Dodano nową tapetę ekranu blokady Pride (promienie), aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

iOS 17.5 zawiera również inne udoskonalenia, poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń iPhone'ów.

