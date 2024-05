One UI 7.0 na Androidzie 15. Już powstała pierwsza wersja

Samsung już pracuje nad interfejsem One UI 7.0 bazującym na Androidzie 15. Rozwojowa wersja powstała na początek dla Galaxy S24 Ultra.

Samsung rozsyła One UI 6.1 do kolejnych generacji smartfonów, ale jednocześnie rozpoczął już prace nad jeszcze nowszą edycją swojego interfejsu, One UI 7.0 na Androidzie 15.

One UI 7.0 już istnieje w pierwszej wersji beta. Na początek nowe oprogramowanie, przygotowane dla Galaxy S24 Ultra, trafiło wyłącznie na wewnętrzne testy producenta. Chociaż oznaczenie One UI 7.0 jako takie jeszcze nie jest wymieniane, wiadomo, że ma symbol S928BXXU2BXE2. Jak wynika z analizy numeracji Samsunga, oznacza to kolejną dużą edycję One UI.

Aktualizacja ze spodziewanym One UI 7.0 powstała od razu dla Europy (EUX i EUY), co dobrze wróży na przyszłość, gdy interfejs doczeka się już ostatecznego wydania.

Do premiery jednak jeszcze droga daleka. One UI 7.0 bazuje na Androidzie 15, który jest co prawda intensywnie rozbudowywany, ale istnieje dopiero w wersjach rozwojowych. Najnowsza to Android 15 Beta 1 z pierwszej połowy kwietnia. Zanim Android 15 trafi na pierwsze urządzenia, minie jeszcze parę miesięcy – powinno to nastąpić we wrześniu lub październiku. W przypadku Samsunga wydanie nowej edycji systemu wraz z One UI 7.0 będzie się zapewne wiązało z premierą nowej generacji flagowców, czyli Galaxy S25, co z kolei nastąpi na początku przyszłego roku.

Co przyniesie One UI 7.0?

Jakich zmian można się spodziewać? W tym momencie to tylko wróżenie z fusów, jednak na pewno One UI 7.0 doczeka się najważniejszych nowości wprowadzanych przez Google w Androidzie 15. System będzie bardziej bezpieczny (m.in. kwarantanna aplikacji, nowe ustawienia prywatności Wi-Fi), wygodniejszy w użyciu (usprawniony motyw ciemny, odświeżony wygląd powiadomień i szybkich ustawień w trybie poziomym), da większy wgląd w kondycję pamięci masowej czy ułatwi przełączanie domyślnych aplikacji portfelowych. Wśród nowinek technicznych nie zabraknie także systemowego wsparcia dla dwustronnej komunikacji satelitarnej oraz ładowania zwrotnego przez NFC (np. rysika).

