One UI 6.1 dla Galaxy S21 i Galaxy S22. Ruszyły aktualizacje

Zgodnie z zapowiedziami Samsung zaczął udostępniać One UI 6.1 na Androidzie 14 dla starszych modeli smartfonów Galaxy. Aktualizacja objęła nawet serię Galaxy S21, choć oprogramowanie dla tej generacji jest nieco okrojone.

Samsung wprowadził bazujący na Androidzie 14 interfejs One UI 6.1 i funkcje Galaxy AI wraz z premierą najnowszej serii flagowców z serii Galaxy S24. Producent obiecał wtedy, że soft trafi także dla starszych urządzeń. Tak się też stało i od końca marca z One UI 6.1 oraz Galaxy AI mogą się też cieszyć użytkownicy serii Galaxy S23, a także telefonów Galaxy Z Fold5 czy Galaxy Z Flip5.

One UI 6.1 dla Galaxy S21 i Galaxy S22

A co z jeszcze starszymi modelami? W połowie kwietnia Samsung zapewnił, że także i one dostaną nowe funkcje. Miało to nastąpić już na początku maja i jak się okazało – producent dotrzymał słowa. Dziś aktualizacje One UI 6.1 zostały wysłane do użytkowników w Korei Południowej, ale w najbliższych dniach powinny też dotrzeć w kolejne regiony świata.

Co ważne, One UI 6.1 otrzymują także posiadacze smartfonów z serii Galaxy S21 (Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra). Są jednak pewne ograniczenia. Ze względu na możliwości techniczne smartfonów w tej generacji nie są dostępne funkcje Galaxy AI. W tym momencie jedyną potwierdzoną jest Circle to Search (zakreśl, by wyszukać). Samsung już wcześniej zapowiadał, że tak będzie w przypadku smartfonów starszych niż z 2022 r. Dodatkowo aktualizacji do One UI 6.1 nie otrzyma na razie Galaxy S21 FE.

One UI 6.1 powędrował też do posiadaczy rozkładanego modelu Galaxy Z Fold3, którzy potwierdzili większą liczbę funkcji Galaxy AI.

Jednocześnie ruszyła OTA dla nowszych modeli, które są w pełni zdolne przetwarzać Galaxy AI. Z nowego oprogramowania mogą się już cieszyć koreańscy użytkownicy serii Galaxy S22 (Galaxy S22, Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra). Paczka ma aż 3,1 GB. O nadejściu aktualizacji informują także użytkownicy modeli Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4.

W nowszych modelach Galaxy aktualizacja One UI 6.1 powinna przynieść najważniejsze funkcje Galaxy AI:

Circle to Search with Google (zakreśl, by wyszukać),

Chat Assist (asystent czatu),

Interpreter (tłumacz),

Live Translate (tłumaczenie na żywo),

Note Assist (asystent notatnika),

Transcript Assist (asystent transkrypcji),

Browsing Assist (asystent przeglądania),

Generative Edit (generatywna edycja),

Edit Suggestion (sugestie edycji),

TAI Generated Wallpaper (generator tapet).

Jak podał Samsung, aktualizacja One UI 6.1 od końca marca trafiła już do 8,8 miliona urządzeń Galaxy na całym świecie. Docelowo funkcje Galaxy AI mają być dostępne w 100 mln urządzeń na całym świecie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, 정훈의갤s21플러스 z Samsung Community

Źródło tekstu: SamMobile