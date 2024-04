Masz takiego samsunga? Producent szykuje dla Ciebie niespodziankę

Samsung wprowadzi Galaxy AI na kolejne urządzenia. Na liście znalazły się nawet smartfony z 2021 roku.

Galaxy AI to główna nowość, która pojawiła się na pokładzie tegorocznych flagowych smartfonów firmy Samsung. Mowa tu o zestawie funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, pozwalających m.in. na tłumaczenie rozmów telefonicznych w locie oraz zaawansowaną edycję zdjęć za pomocą pojedynczego kliknięcia. Niedawno wraz z aktualizacją do One UI 6.1 opisane narzędzia trafiły na pokład wybranych zeszłorocznych urządzeń z oferty producenta, ale na tym bynajmniej nie koniec.

Galaxy AI trafi na trzyletnie smartfony

Już niebawem One UI 6.1 oraz Galaxy AI mają trafić na urządzenia, które swoją premierę miały w 2022 i 2021 roku. Jeśli chodzi o zeszłoroczne urządzenia, lista obejmuje flagowce z rodziny Samsung Galaxy S22, składane modele Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 oraz tablety z rodziny Galaxy Tab S8. Urządzenia te mają otrzymać zestaw funkcji analogiczny do tego, który znajdziemy na pokładzie Samsunga Galaxy S23 FE. To oznacza, że ich użytkownicy będą mogli skorzystać z niemal wszystkich możliwości Galaxy AI. Jedynym wyjątkiem jest funkcja konwertowania wideo na film slow motion za pomocą pojedynczego kliknięcia.

Większe ograniczenia czekają na użytkowników urządzeń z rodziny Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Flip3 oraz Z Fold3, a więc modeli z 2021 roku. Tutaj ze względu na wymagania sprzętowe pojawią się tylko dwie funkcje AI: zaznacz, aby wyszukać oraz asystent pisania. Lista skromna, ale sam fakt wprowadzenia Galaxy AI na tak leciwe urządzenia jest miłym zaskoczeniem.

Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy posiadacze wymienionych telefonów będą mogli z nowych funkcji skorzystać. Spodziewamy się, że stosowne aktualizacje zostaną udostępnione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

