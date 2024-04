Android 15: podejrzane apki trafią na kwarantannę

Android 15 wprowadzi nowy sposób postępowania z podejrzanymi i potencjalnie niebezpiecznymi aplikacjami. Będą one trafiały na kwarantannę.

Android 15 ma przynieść sporo istotnych zmian dotyczących bezpieczeństwa. Jedną z nich jest sposób zarządzania podejrzanymi aplikacjami za pośrednictwem mechanizmu Google Play Protect. Podejrzane apki trafią na kwarantannę.

Zobacz: Android z wyczekiwaną nowością. Da większą kontrolę

Kwarantanna dla aplikacji Androida

Obecnie Google Play Protect działa dość jednostronnie – jeżeli system wykryje szkodliwą aplikację, użytkownik jest ostrzegany o niebezpieczeństwie i ma możliwość odinstalowania zagrożenia. To prosty sposób na pozbycie się podejrzanych apek, ale praktyka pokazuje, że nie jest to rozwiązanie w 100% idealne. Często zdarza się, że Google Play Protect uznaje jakąś aplikację za szkodliwą, na przykład po kolejnej aktualizacji, a dopiero po czasie okazuje się, że to przedwczesna ocena, a apka okazuje się całkowicie bezpieczna.

Kwarantanna aplikacji ma rozwiązywać ten problem. Podejrzana aplikacja wciąż będzie widoczna na pulpicie czy w szufladce, ale nie będzie można jej uruchomić. Poddana obserwacji apka straci wszystkie systemowe uprawnienia, nie będzie miała więc dostępu do plików, nie wyświetli powiadomień, nie będą też działały uruchamiane przez nią procesy w tle. Aplikacja będzie więc praktycznie uśpiona. Dzięki temu użytkownik nie będzie zmuszany do usuwania aplikacji, z której chciałby jednak w przyszłości korzystać.

Aplikacje uznane za niebezpieczne i poddawane kwarantannie nie muszą wcale wiązać się z realnym, bezpośrednim zagrożeniem. Google Play Protect może na przykład wykryć użycie w kodzie aplikacji przestarzałych lub podatnych na ataki bibliotek, co deweloper może naprawić w aktualizacji. Apka może też być uznana za podejrzaną, gdy system wykryje wzorce zachowań odbiegające od oczekiwanych norm, jednak i w tym przypadku nie oznacza to automatycznie ataku na użytkownika.

Co będzie dalej z aplikacją na kwarantannie? Tego jeszcze nie wiadomo – Google nie ujawnia jeszcze szczegółów nowego mechanizmu. Można jednak przypuszczać, że zawieszona aplikacja odzyska pełnię swoich funkcji, gdy jej twórca wyeliminuje czynniki wskazujące na to, że jest niebezpieczna – na przykład wykorzysta nowsze, polecane biblioteki.

Okazuje się też, że użytkownik będzie mógł samodzielnie wyłączyć tryb kwarantanny dla danej aplikacji – w tym celu będzie musiał wejść do odpowiedniej sekcji w menu ustawień. Wtedy będzie działał na własną odpowiedzialność.

Kwarantanna aplikacji została po raz pierwszy dostrzeżona w kodzie Androida 14 QR2 Beta 1, jednak wszystko wskazuje na to, że finalnie zadebiutuje w nowej edycji systemu, czyli Androidzie 15.

Zobacz: Android 15: tak działa nowa funkcja. Twoje tajemnice będą bezpieczne

Zobacz: Android 15 nie będzie potrzebował sieci mobilnej ani Wi-Fi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority