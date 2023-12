Galaxy S23 FE już w Europie. Czekamy na polską premierę

Samsung Galaxy S23 FE w końcu zmierza do Europy, widać też już jego zapowiedź w Polsce. Znamy jego prawdopodobną cenę.

Galaxy S23 FE, czyli „lżejsza” wersja flagowca w wydaniu dla fanów miał swoją globalną premierę na początku października. Od tego czasu telefon wszedł tylko na kilka rynków w Azji oraz USA, jednak data premiery w Europie, a w tym w Polsce, pozostawała nieznana. Chociaż we wcześniejszych zapowiedziach była mowa o debiucie na początku 2024 roku, to już teraz Galaxy S23 FE wkracza do pierwszych państw Europy.

Premierę Galaxy S23 FE oficjalnie zapowiedział już francuski oddział Samsunga – ma to nastąpić 8 grudnia. Na innych europejskich stronach producenta takich konkretów już zabrakło, ale w Polsce pojawiła się krótka zajawka telefonu, która przedstawia „specyfikacje dla nowego Galaxy S23 FE” oraz przesłanie, że „epickie chwile są teraz dostępne dla wszystkich”. Nie ma tam jednak informacji o dacie premiery.

Okazuje się jednak, że Galaxy S23 FE już można zamawiać w przedsprzedaży w sieci MediaMarkt – ale nie w Polsce, lecz w Niemczech. Urządzenie w wersji 128 GB można już zamawiać w cenie 699 euro, czyli za około 3020 zł. Wariant 256 GB kosztuje 759 euro, czyli około 3280 zł. Dostawy realizowane będą od 15 grudnia, więc zapewne jest to także data premiery u naszych sąsiadów. Prawdopodobne ceny w Polsce mogą więc wynosić 3049 zł i 3299 zł.

Samsung Galaxy S23 FE: czym kusi?

Samsung Galaxy S23 FE jest wyposażony w ekran Dynamic AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340) i o adaptacyjnym odświeżaniu 60 – 120 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych. Telefon zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP68.

Jak wynika z polskiej strony Samsunga, w naszym kraju (jak i w innych europejskich krajach) smartfon oferowany będzie w wariancie z układem Exynos 2200, gdy na części rynków dostępna jest też edycja z Snapdragonem 8 Gen 1. W Polsce Galaxy S23 FE oferowany będzie z 8 GB RAM i w wersjach pamięci wewnętrznej 128 GB i 256 GB.

Galaxy S23 FE zapewnia łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC i USB 3.2 Gen 1 typu C. Smartfon ma też głośniki stereo z Dolby Atmos.

Sekcję fotograficzną tworzą trzy tylne aparaty. Główny ma 50 Mpix (f/1,8, stabilizacja OIS), towarzyszy mu szerokokątny 12 Mpix (f/2,2, kąt widzenia 123˚), całość uzupełnia aparat 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4, zoom optyczny 3x, OIS). Do zdjęć selfie będzie można wykorzystać aparat 10 Mpix ( f/2,4).

Energię do pracy Galaxy S23 FE dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem 25 W. Zagadką pozostaje system – na polskiej stronie wymieniany jest Android 13 z One UI 5.1, gdy w niemieckim sklepie w specyfikacji znajduje się Android 14 i One UI 6.0.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE rozebrany na części. Tak wygląda w środku

Zobacz: Debiutuje OnePlus 12. Do Polski trafi w przyszłym miesiącu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Opracowanie własne