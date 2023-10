Samsung Galaxy S23 FE rozebrany na części. Tak wygląda w środku

Na początku tego miesiąca globalną premierę miał smartfon Samsung Galaxy S23 FE. Urządzenie to zostało rozebrane na części, dzięki czemu wiemy, co ma w środku, a także jak łatwo ten sprzęt naprawić.

Samsung Galaxy S23 FE to ostatni smartfon z tegorocznej flagowej rodziny Galaxy S23. Urządzenie to zostało właśnie rozebrane na części przez PBKreviews, dzięki czemu możemy zobaczyć, co kryje się w jego wnętrzu. A zaczyna się od odklejenia szklanego panelu z tyłu, pod którym kryją się podzespoły bardzo podobne wizualnie do tego, co mamy w modelach Galaxy S23 oraz Galaxy S23+. Są też oczywiście różnice, na przykład większa komora parowa, służąca do odprowadzania ciepła z podzespołów.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE już jest. Oto ceny

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak łatwy do naprawy jest "fanowski flagowiec" Samsunga. Jednym z przydatnych w takim procesie elementów wyposażenia są uchwyty baterii, które pomagają w jej wyjęciu. PBReviews ocenił łatwość naprawy modelu Galaxy S23 FE na 8,5 w 10-stopniowej skali. To całkiem niezły wynik.

Więcej można zobaczyć na dołączonym poniżej filmie.

Zobacz: Xiaomi rozdaje pieniądze. Wystarczy kupić smartfon z serii 13T

Zobacz: Test Xiaomi 13T Pro. Tańsza alternatywa nie musi być gorsza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: PBKreviews / YouTube