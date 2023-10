Test Xiaomi 13T Pro. Tańsza alternatywa nie musi być gorsza

Pod koniec września 2023 roku na polskim rynku zadebiutowały nowe smartfony Xiaomi z serii 13T. Model z dopiskiem „Pro” trafił w moje ręce, dzięki czemu mogłem sprawdzić, jakie są wady i zalety tego urządzenia.

Pod koniec lutego 2023 roku ruszyła w Polsce przedsprzedaż tegorocznych flagowców Xiaomi z serii 13, a ponad pół roku później zadebiutowały u nas ich „tańsze odpowiedniki”, czyli urządzenia z serii 13T. Topowy model, Xiaomi 13T Pro, dotarł do mnie w niebieskiej wersji kolorystycznej, z tylnym panelem wykonanym z materiału imitującego skórę. Świetnie to wygląda i dobrze się komponuje z czarną, niemal kwadratową „wyspą” fotograficzną, która wystaje na kilka milimetrów ponad otaczającą ją powierzchnię.

Jak przystało na flagowca, we wnętrzu wodoszczelnej obudowy pracują flagowe podzespoły, na czele z układem MediaTek Dimensity 9200+, wspieranym przez 12 GB RAM-u. W komplecie otrzymujemy również wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych, sygnowanych marką Leica, a także wyświetlacz AMOLED o dużej rozdzielczości oraz głośniki stereo. Nie zabrakło tu również kompletu nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, takich na przykład, jak 5G czy Wi-Fi 7.

A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Odpowiedź na to (i nie tylko) pytanie znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (23078PND5G):

Poliuretanowa obudowa (ekologiczna skóra) z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass 5,

Wymiary: 162,2 x 75,7 x 8,62 mm, masa: 200 g,

Odporność na wodę i pyły, certyfikat IP68,

6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli (446 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Optyczny czytnik linii papilarnych pod ekranem,

Głośniki stereo z Dolby Atmos,

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 9200+ (1 x Cortex-X3 @3,35 GHz + 3 x Cortex-A715 @3 GHz + 4 x Cortex-A510 @2,0 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Immortalis-G715 MC11,

12 GB RAM-u LPDDR5X, 512 GB pamięci masowej UFS 4.0 (463 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM, eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, podczerwień, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS / NavIC, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (Sony IMX707, 1,28", 1,2 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.9, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; drugi aparat 12 Mpix (1/3,06”, 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 15 mm z przysłoną f/2.2; trzeci aparat o rozdzielczości 50 Mpix (1/2,88”, 0,61 µm), teleobiektyw 50 mm z przysłoną f/1.9, PDAF, zoom optyczny 2X,

Przedni aparat 20 Mpix (Sony IMX596 1/2,8”), obiektyw z przysłoną f/2.2, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 120 W,

Android 13 z interfejsem MIUI 14.0.11 (test na oprogramowaniu 14.0.11.0.TMLEUXM),

Cena: 3999 zł.

Zawartość pudełka

Do testów otrzymałem smartfon Xiaomi 13T Pro w kolorze Alpine Blue (niebieskim). W białym pudełku, razem z urządzeniem, znalazła się ładowarka sieciowa o mocy 120 W (GaN), przewód USB A-C, metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz bezbarwne etui na telefon. Zestaw został uzupełniony o nieco „makulatury”, w tym krótką instrukcję Quick Start Guide.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl