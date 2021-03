Fitbit wprowadza Fitbit Ace 3, sportową opaskę dla dzieci

Fitbit zaprezentował Fitbit Ace 3, tracker aktywności fizycznej i snu dla najmłodszych. Dzięki niemu dzieci w wieku od 6 lat razem z rodzicami mogą w prosty sposób budować zdrowe nawyki dotyczące ruchu i snu.

Nowa opaska sportowa Fitbita ma motywować dzieci do ruchu i pomagać im w wyrabianiu zdrowych nawyków na całe życie. Producent przekonuje, że teraz jest to szczególnie ważne, bo w czasach zdalnej nauki aktywność ruchowa najmłodszych została znacznie ograniczona.

Fitbit Ace 3 motywuje dzieci, by poświęciły 60 minut dziennie na aktywność fizyczną. Przypominają o tym komunikaty o wykonaniu 250 kroków na godzinę. Powiadomienia można dostosować do czasu zajęć szkolnych. Dzieci mogą łatwo wyznaczać własne cele zdrowotne i śledzić swoją całodzienną aktywność na ekranie dotykowym. Mogą także ustawiać timery i ścigać się ze stoperem.

Urządzenie pomaga także w utrzymaniu prawidłowej higieny snu. Monitoruje sen, przypomina o porze spania, a także oferuje ciche alarmy. Wszystko ma pomóc dzieciom i rodzicom wypracować zdrowy harmonogram snu.

Aplikacja Fitbit pozwala dzieciom łączyć się ze swoimi znajomymi i rodziną (zatwierdzonymi jej przez rodziców). Ponadto najmłodsi mogą brać udział w przyjaznej rywalizacji poprzez wyzwania Family Face Off oraz świętować swoje sukcesy i postępy za pomocą wirtualnych odznak oraz trofeów.

Żeby jeszcze bardziej zachęcić dzieci do zabawy przez ruch, na zegarowej tarczy Fitbita Ace 3 wyświetlane są animowane postaci, np. królik, kot czy Marsjanin, które zmieniają się i rosną, gdy dzieci robią postępy w ćwiczeniach. Producent oferuje do opaski duży wybór akcesoriów. Wśród nich znalazły się opaski z motywami Minionków.

Zakładając konto rodzinne, rodzice uzyskują dostęp do kontroli prywatności i zabezpieczeń urządzenia dziecka, co jest wymagane dla pociech w wieku do 12 lat. Za pośrednictwem konta rodzinnego w aplikacji Fitbit rodzice mogą przejść do widoku rodzica, aby zobaczyć wyniki aktywność fizycznej swojego dziecka, zarządzać treściami wyświetlanymi na urządzeniu pociechy i zatwierdzać zaproszenia do znajomych.

Dzieci posiadające własne smartfony będą otrzymywać powiadomienia o połączeniach i SMS-ach bezpośrednio na nadgarstku, aby pozostać w kontakcie z rodzicami i przyjaciółmi. Producent obiecuje ponad tygodniową żywotność baterii urządzenia.

Fitbit Ace 3 debiutuje na rynku w cenie 389 zł. Opaska jest już dostępna w przedsprzedaży, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 15 marca. Urządzenie dostępne jest kolorze czarno-czerwonym i niebiesko-zielonym. Silikonowe opaski z wzorami z filmu Minionki będą dostępne wkrótce w cenie 149 zł.

Źródło tekstu: Fitbit