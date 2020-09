Debiutuje Realme 7i – piąta siódemka, najprostsza i najtańsza, ale za to ze Snapdragonem i aparatem 64 Mpix

Firma Realme sypie nowościami jak z rękawa. We wrześniu swoje premiery miały smartfony Realme X7 i X7 Pro, Realme 7 i 7 Pro, a teraz do tej serii dołącza kolejna siódemka – Realme 7i. To najprostszy model z całej rodziny, ale też najtańszy.

W Polsce najnowszą generacją smartfonów tej marki jest seria Realme 6, tymczasem w Chinach i Indiach królują już siódemki. Dziś w kolejnym kraju z tego regionu – Indonezji – miała miejsce prezentacja piątego przedstawiciela nowej serii – Realme 7i.

Zobacz: Realme X7 i Realme X7 Pro – nowe smartfony 5G Dual SIM z układami MediaTeka

Zobacz: Realme 7 i Realme 7 Pro oficjalnie: wydajne podzespoły w rozsądnej cenie

Sercem Realme 7i jest układ Snapdragon 662 (11 nm, osiem rdzeni do 2 GHz, GPU Adreno 610), co wielu potencjalnych nabywców uzna za zaletę. Pozostałe siódemkowe modele Realme napędzane są przez nie przez wszystkich lubiane układy Mediateka, z wyjątkiem Realme 7 Pro, gdzie znalazł się Snapdragon 720G. Pracę procesora w Realme 7i wspiera pokaźne 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, natomiast pamięć wewnętrzna to 128 GB UFS 2.1. Jest to jedyna, przedstawiona przez producenta konfiguracja, ale trzeba przyznać, że są to bardzo dobre parametry.

Nowy Realme 7i ma ekran 6,5 cala z odświeżaniem 90 Hz, ale o niższej niż w pozostałych modelach rozdzielczości HD+ (1600 x 720). Funkcje łączności zapewnia LTE, Wi-Fi b/g/n/a/ac 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 5.0, w prezentowanej w Indonezji wersji nie ma jednak NFC. Specyfikacje uzupełniają port USB C oraz wyjście audio 3,5 mm.

Na tyle obudowy poza czytnikiem linii papilarnych, znalazł się poczwórny moduł fotograficzny. Tworzą go aparaty: główny 64 Mpix (f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), monochromatyczny 2 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Natomiast w lewym górnym rogu ekranu znajduje się okrągłe wycięcie na aparat selfie 16 Mpix (Sony IMX471, f/2,1).

Zaletą smartfonu jest spora bateria 5000 mAh, która można szybko podładować ładowarką 18 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką Relme UI. Urządzenie wchodzi już do sprzedaży w Indonezji, gdzie dostępne będzie od jutra za równowartość 800 zł.

Zobacz: Realme X50 5G już za dwa dni zadebiutuje w Polsce

Zobacz: Smartfony z serii Realme 6 do kupienia w promocyjnych cenach

Zobacz: Realme C12 oficjalnie: Helio G35, potrójny aparat i bateria 6000 mAh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: GSM Arena, Realme