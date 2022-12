Debiutuje Bemi Voyager – niedrogi smart zegarek dla aktywnych

Na polskim rynku zadebiutował smart zegarek Bemi Voyager, który łączy zdecydowany wygląd z funkcjami sportowymi, turystycznymi i zdrowotnymi. Ma wbudowany kompas, funkcję pomiaru pułapu tlenowego, jest odporny na trudne warunki i długo działa na baterii.

Bemi Voyager to zegarek w sportowo-turystycznym stylu, w kopercie zapewniającej ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP68. Producent przekonuje, że można z nim się zanurzyć nawet do 50 metrów i prowadzić treningi pływackie.

Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz IPS w rozmiarze 1,32 cala i rozdzielczości 360 × 360 pikseli. Ramka tarczy zegarka wykonana jest ze stali nierdzewnej, a koperta to stop cynku oraz polimer wzmocniony włóknem węglowym.

Atutem modelu Bemi Voyager jest spory akumulator o pojemności 580 mAh, dzięki czemu z urządzenia można korzystać nawet do 18 dni w trybie oszczędzania baterii, do 10 dni w trybie smartwatcha, a w trybie sportowym z włączonym GPS – do 40 godz.

Bemi Voyager powinien zainteresować osoby aktywne ruchowo. Zegarek wyposażony jest między innymi w funkcję pomiaru pułapu tlenowego (VO2 max), czyli wskaźnik wydolności fizycznej, który monitoruje zdolność organizmu do pochłaniania tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Smartwatch umożliwia także porównanie archiwalnych wyników z nowymi osiągnięciami, a także wyznaczanie nowych celów.

Bemi Voyager umożliwia zarówno monitorowanie tętna podczas ćwiczeń, jak i kontrolę tętno spoczynkowe. Urządzenie mierzy też natlenienie krwi.

Smartwatch oferuje ponad 120 trybów sportowych, w tym oprócz najpopularniejszych, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy trening siłowy, także te rzadziej spotykane, m.in. narciarstwo, jazdę na rolkach oraz grę w kręgle. W menu znajdziemy też dedykowane funkcje śledzenia pływania.

Treningi na otwartym powietrzu będą dokładniejsze dzięki odbiornikowi czterech globalnych systemów satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Co więcej, dzięki wbudowanemu kompasowi, Bemi Voyager może być wykorzystywany nie tylko podczas jazdy na rowerze i w czasie uprawiania innych sportów, lecz także przy okazji pieszych wędrówek.

Grubość koperty wynosi 14 mm. Urządzenie wyposażono w dwa paski: czarny silikonowy oraz brązowy skórzany, dzięki czemu Bemi Voyager sprawdzi się zarówno podczas uprawiania sportów, jak i na co dzień.

Bemi Voyager w kolorze czarnym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 405 zł oraz RTV EURO AGD w cenie 409 zł. Polskim dystrybutorem marki Bemi jest firma 4cv.

Bemi Voyager – specyfikacja:

Procesor MT2523D

RAM: 32 MB, ROM: 32 MB,

ekran IPS 1,32 cala 360 x 360,

odbiornik GPS, GLONASS, Galileo i Beidou,

A-GPS do szybkiego ustalania pozycji,

kompas MMC5603NJ,

bateria 580 mAh / 2204 Wh, czas ładowania ≤ 2,5 h,

czas działania: tryb zegark z oszczędzaniem baterii do 18 dni, tryb smartwatcha do 10 dni, tryby sportowe z GPS do 40 godzin,

Bluetooth 5.0,

wodoszczelność IP68 / 50 m,

sensor tętna PAH8009ES,

G-sensor ST-3DH,

monitorowanie ćwiczeń: licznik kroków, przypomnienie o ruchu (wyświetlany na urządzeniu po okresie braku aktywności), automatyczne ustalenie celu (uczy się poziomu aktywności i przypisuje dzienny cel kroków), spalone kalorie, tempo w czasie rzeczywistym i dystans,

analiza snu: automatycznie monitoruje czas zasypiania, budzenia się i jakość snu,

Monitorowanie zdrowia: tętno na nadgarstku (pomiar co minutę), dzienne tętno spoczynkowe, alerty nieprawidłowego tętna, zdrowie serca, monitorowanie SpO2/saturacji, VO2 max,

test poziomu stresu i ćwiczenia oddechowe,

aplikacja Zeroner Health Pro,

materiał obudowy: przód stop cynku, tył czarny polimer wzmocniony włóknem węglowym,

pasek 22 mm silikonowy (zdejmowany i wymienny),

waga urządzenia z paskiem 57,4 g,

grubość urządzenia 14/15,1 mm.

Źródło zdjęć: Bemi

Źródło tekstu: Bemi