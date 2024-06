Czy Pixele robią dobre zdjęcia? Czytelnicy Telepolis zabrali głos

W naszej zabawie w poszukiwanie jak najlepszej jakości zdjęć wzięło do tej pory udział ponad 1000 osób. Wiemy już, czy smartfony Google Pixel robią dobre zdjęcia.

W ślepym głosowaniu smartfony Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro nie miały szans

W czwartek 30 maja zaprosiliśmy Czytelników Telepolis do wzięcia udziału w zabawie polegającej na wytypowaniu fotograficznego lidera. W szranki stanęło 5 telefonów, w tym niedawno wprowadzone na polski rynek smartfony Google Pixel 8 i Google Pixel 8 Pro. Zabawa miała na celu między innymi rozprawienie się z legendą nieziemskich zdjęć z Pixeli, która krąży od lat na forach i w mediach społecznościowych. Zdjęcia w zadaniu nie mają przypisanych modeli, a jedynie liczby, by wykluczyć ewentualne faworyzowanie ulubionej marki.

Zobacz: Czy telefon Google jest dobry do zdjęć? Pixele kontra reszta świata

No i niestety, patrząc na stan głosów z niedzieli 2 czerwca o godzinie 17:17 Pixele mogły się co najwyżej bić ze sobą o miejsca 4. i 5. zestawienia. Telefony nie miały szans z Huawei P60 Pro i Apple iPhone 15 Pro max, które otrzymały w sumie aż 63% głosów Czytelników. Krótko mówiąc, to Huawei i Apple najlepiej wpisują się w fotograficzne oczekiwania Czytelników Telepolis.

Obecność Samsunga Galaxy S24 w zabawie nie jest przy tym przypadkowa — to właśnie z nim musi na rynku zmierzyć się kompaktowy Google Pixel 8 i niestety dla Google'a Samsung nawet w podstawowej wersji swojego flagowca zmiata Pixela 8. Oczywiście w porównaniu z Pixelem 8 Pro lepiej mógłby się sprawdzić podobnie wyceniony Samsung Galaxy S24 Ultra, ale raczej nie byłoby czego zbierać z Pixela.

Ankieta wciąż jest dostępna na dole artykułu i nadal możecie zmienić kolejność głosów. Teraz już jednak wiecie, jakie dokładnie modele wzięły udział. Bez tej wiedzy wyniki prezentowały się dzisiaj następująco:

1. Huawei P60 Pro - 333 głosy - 32%

2. Google Pixel 8 Pro - 123 głosy - 12%

3. Samsung Galaxy S24 - 145 głosów - 14%

4. Google Pixel 8 - 112 głosów - 11%

5. Apple iPhone 15 Pro Max - 320 głosów - 31%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl