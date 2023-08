Nothing chce robić tanią elektronikę. Debiutuje nowa marka

Nothing zapowiada powstanie nowej marki. Pod szyldem CMF będą sprzedawane produkty w przystępnych cenach.

Mimo krótkiego stażu rynkowego Nothing to jedna z najbardziej charakterystycznych marek w całej branży technologicznej. Świecące, półprzeźroczyste telefony naprawdę trudno pomylić z czym innym.

CMF by Nothing - startuje nowa budżetowa marka

Wygląda natomiast na to, że mimo kilku tańszych produktów w portfolio firma chciałaby być kojarzona przede wszystkim z segmentem premium. Tak w każdym razie wydaje się sugerować zapowiedź powstania nowej marki: CMF by Nothing.

O CMF by Nothing wiemy póki co niewiele poza kilkoma kluczowymi założeniami, których nowa marka ma się trzymać. Ogólna idea jest taka, dostarczyć niecodzienny design oraz wysoką jakość znaną z produktów Nothing, ale w dużo bardziej przystępnej formie.

Pierwszymi produktami spod szyldu CMF by Nothing mają być smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe. Zobaczymy je jeszcze w 2023 roku.

Źródło zdjęć: własne, Nothing

Źródło tekstu: Nothing