Brytyjska firma zapowiada telefon z... Windowsem 10 na ARM

Zdążyliśmy już pogrzebać Windowsa 10 Mobile (choć np. wsparcie dla tamtejszego pakietu Office jeszcze trwa), a sam Microsoft szykuje telefon na Androidzie (Surface Duo), jednak nie znaczy to, że telefonu z Windowsem już nie zobaczymy. W Wielkiej Brytanii powstaje Emperion Nebulus, który będzie działał dzięki Windowsowi 10 na ARM. Brytyjczycy obiecują również natywne działanie aplikacji na Androida.

Wiemy już, ze telefon będzie miał układ Snapdragon 845, przekątną ekranu 6,19 cala, podwójny aparat główny (2 x 13 Mpix) oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Urządzenie będzie oferowało też coś podobnego do Windows Continuum (po połączeniu USB-C do monitora będziemy mogli używać telefonu jak komputera). Obecnie model można nabyć w przedsprzedaży za 549 funtów.

We're proud to announce:



After a lengthy development, the #Nebulus has joined the #Windows10 #ARM future!

(We did say big things had happened! 😏)#smartphone #Windows #Convergence #ByeAppGap #freedom pic.twitter.com/Y7BYE90mkI