Biedronka szaleje. Masa przydatnych rzeczy, i to od 10 zł

Już 2 czerwca w sklepach sieci Biedronka pojawią się kolejne promocyjne produkty, a są to tym razem akcesoria do smartfonów, w dodatku naprawdę niedrogie.

Biedronka nie zwalnia tempa i sukcesywnie, dokładniej co tydzień, przedstawia kolejne Okazje Tygodnia. Wprawdzie na początku czerwca w ofercie zabraknie elektroniki sensu stricto, ale nie oznacza to, że fani smartfonów i innych nowoczesnych urządzeń nie znajdą niczego godnego uwagi. Sieć stawia bowiem na akcesoria. Przy czym najtańsze z nich kupicie już poniżej 10 zł.

Na 9,99 zł wyceniono rozmaite okablowanie, a właściwie każdy przewód, jakiego dzisiaj może wymagać entuzjasta sprzętu mobilnego. Jest kabel micro-USB, USB-C oraz Lightning. Każdy z dużym USB-A po przeciwnej stronie i długi na 1,8 metra, a ponadto cechujący się deklarowaną obciążalnością 2 A. Jednocześnie dla wersji USB, obok klasycznej bieli, przewidziano dwie dodatkowe wersje kolorystyczne: równie klasyczną czerń i zdecydowanie rzadziej spotykaną czerwień.

W analogicznej cenie pojawi się też kabel 3 w 1. Co prawda tylko metrowy i wyłącznie czarny, za to w nylonowym oplocie i wyposażony w każdą z powyższych wtyczek. Mało tego, bo przygotowano również dwie ładowarki wieloportowe, obie o mocy 12 W i mające po dwa wyjścia USB-A. Niemniej jedna z nich służy do gniazdka zapalniczki w samochodzie, druga jest zaś klasyczna, ścienna. A to wciąż nie koniec.

Zmotoryzowanych ucieszy szeroki wybór uchwytów samochodowych, obejmujący aż sześć różnych modeli. Tu cena nieco wzrasta, bo mowa o 19,99 lub 14,99 zł, niemniej w zamian rośnie też wachlarz wyboru. Mamy zarówno warianty montowane na przyssawki, jak i przyczepiane do kratki. Dodatkowo, wybierać można między uchwytami grawitacyjnymi a magnetycznymi. Słowem, każdy zainteresowany powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. A powtórzmy jeszcze, że oferta rusza 2 czerwca i tradycyjnie już pozostanie dostępna do wyczerpania zapasów.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Elżbieta Krzysztof)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne