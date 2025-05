MediaMarkt wystartował dziś ze świetną promocją. Słuchawki TWS od Sony kupisz tu naprawdę tanio

SONY LinkBuds Fit

Są to słuchawki TWS, które oferują spore, 8,4-mm przetworniki. Dodatkowo cechują się one niską wagą wynoszącą 4,9 grama na słuchawkę. Ich budowa natomiast sprawia, że bardzo mocno trzymają się ucha. Natomiast odporność na pot i zachlapania, zgodne z normą IPX4 dopełniają obraz słuchawek idealnych dla osób aktywnych fizycznie. Nie zabrakło tu także ANC. Natomiast bateria pozwala na 5,5 godzin słuchania muzyki, ale czas ten można wydłużyć dzięki etui do 21 godzin. A wszystko to za 489 złotych.