Lidl tnie ceny już od poniedziałku. Taka oferta tylko dziś

Lidl tnie ceny i... żywopłoty

W dniu dzisiejszym, czyli 5 maja 2025 możemy zakupić po promocyjnej cenie nożyce do żywopłotu z teleskopowym trzonkiem. Tylko dziś to ciekawe narzędzie marki Parkside kupimy za 229 złotych . Cena regularna urządzenia to 279 złotych.

Teleskopowe nożyce do żywopłotu. Polecam to urządzenie. Dobry stosunek jakości do ceny.

Zrób porządek w swoim ogrodzie

Nożyce nadają się do precyzyjnego cięcia żywopłotów na wysokości do ok. 3,5 m. Bardzo dobre także do wygodnego przycinania roślin okrywowych. Wyposażone w mocny silnik o mocy 710 W, a także w wysokiej jakości metalową przekładnię. Ostrza wykonane zostały z wysokiej jakości stali laserowo ciętej. Mają także aluminiową prowadnicę oraz osłonę przeciwuderzeniową. Aluminiowa rura z przedłużką rozszerza się o ok. 60 cm. Jak zapewnia producent, nożyce te mają także 5-stopniowo regulowany uchwyt korpusu z wyłącznikiem bezpieczeństwa.