Bateria wystarczająca na tydzień? To obiecują IBM i Samsung

IBM i Samsung reklamują, że dzięki ich wynalazkowi telefony będą na jednym ładowaniu działały tydzień. Jak? Pomóc ma technologia VTFET.

Samsung to drugi największy producent układów na świecie i piąty największy ich projektant. Koreańczycy to jednak jedyny poza TSMC producent, który dysponuje najnowszymi technologiami produkcji. Tym razem Samsung zawarł sojusz z amerykańskim IBM. Amerykanie rzadko pojawiają się na rynku mobilnym, jednak w tym roku zaprezentowali już projekt układu 2 nm. Obie firmy szykują teraz całkowicie nową architekturę układów. Ma ona pozwolić na ponad dwukrotnie dłuższe działanie telefonu na jednym ładowaniu. Do wyboru jest też zwiększenie mocy układu o 85%. Tygodnia na jednym ładowaniu nie wymyśliliśmy my - tak reklamuje nową technologię Samsung.

To wszystko bez nowych poziomów litografii czy powiększania akumulatora. To wszystko mamy zawdzięczać technologii o wdzięcznej nazwie Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET). Obecnie układy powstają w oparciu o FinFET. W największym skrócie chodzi o to, że tranzystory będą o wiele wydajniej wykorzystywały dostępne miejsce. W ten sposób będzie można ich umiejscowić o wiele więcej.

Zobacz: IBM pokazał pierwszy układ 2 nm

Zobacz: Samsung zapowiada koniec problemów z chipami. Ma szalony plan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: the verge, wł