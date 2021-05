IBM pokazał pierwszy układ 2 nm

TSMC i Samsung to najbardziej znani gracze na rynku producentów układów, ale to IBM właśnie pokazał pierwszy układ 2 nm.

Obecnie w branży trwa prawdziwy kryzys na rynku półprzewodników. Niedobór układów jest odczuwalny praktycznie w każdym sektorze, gdzie są one używane. Od lotnictwa i motoryzacji po smartfony. Jednocześnie dwaj najwięksi producenci, czyli TSMC i Samsung ciągle dostają propozycje zbudowania nowych fabryk w kolejnych krajach. W Chinach rozwija się SMIC, a z letargu wreszcie obudziła się Europa. IBM co prawda zleca produkowanie układów właśnie Samsungowi, ale dalej ma centrum badawcze w amerykańskim Albany.

Jednocześnie z technologii IBM korzystają właśnie Samsung oraz Intel. Teraz IBM zaprezentował pierwszy układ 2 nm. Amerykanie porównali go z układami 7 nm i podkreślają, że ich najnowszy wyrób jest o 45% szybszy i o 75% bardziej energooszczędny. Nie znamy to jednak, że układy 2 nm wejdą na rynek już teraz. To tak naprawdę jedynie wersja demonstracyjna. Teraz flagowe układy mają 5 nm. Potem zobaczymy 4 oraz 3 nm, a dopiero później nastąpi czas układów 2 nm. Sam kryzys według analityków może potrwać jeszcze dwa lata.

Zobacz: TSMC rozbuduje fabrykę w Chinach, protestują... politycy w Tajpej i Pekinie

Zobacz: Unia Europejska chce do 2030 roku odpowiadać za 20% światowej produkcji półprzewodników

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gizchina, wł