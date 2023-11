Baseus S-09 Pro to nowy niezbędnik kierowcy

Nowy transmiter FM Baseus S-09 Pro pozwala w prosty sposób doposażyć samochodowy system multimedialny w obsługę Bluetooth. Dzięki temu urządzeniu użytkownicy starszych aut mogą rozmawiać przez zestaw głośnomówiący lub słuchać muzyki ze smartfonu. Ale to nie wszystko.

Choć wydawałoby się, że samochodowe transmitery FM to urządzenia powoli znikające już z rynku, Baseus nadal widzi w nich potencjał. Producent podaje, że średni wiek aut jeżdżących po polskich drogach to ponad 15 lat – a to oznacza, że kierowcy co najmniej kilku milionów samochodów nie korzystają na co dzień z łączności Bluetooth.

Nowy, przystępny cenowo transmiter FM Baseus S-09 Pro pozwala w prosty sposób doposażyć samochodowy system multimedialny w obsługę Bluetooth. Dzięki temu kierowca będzie mógł wygodnie rozmawiać przez zestaw głośnomówiący lub słuchać muzyki ze smartfonu.

„Transmiter FM dopracowany do perfekcji”

Producent przekonuje, że Baseus S-09 Pro to transmiter FM, w którym ideę tego urządzenia dopracowano do perfekcji. Transmiter wystarczy raz skonfigurować i od tej pory po prostu będzie działał.

Żeby skonfigurować Baseusa S-09 Pro, wystarczy podłączyć urządzenie do samochodowego gniazda zapalniczki (12 lub 24 V), a następnie sparować je ze smartfonem przez Bluetooth (transmiter obsługuje standard Bluetooth w wersji 5.3). Później wystarczy zdefiniować częstotliwość FM, na której ma być nadawany sygnał (w zakresie od 87,5 do 108 MHz FM) i ustawić tę samą częstotliwość w radio.

Od tego momentu cały system będzie działał automatycznie. Transmiter uruchamiał się będzie przy każdym przekręceniu kluczyka auta, a następnie podłączał się do sparowanego smartfonu i przekazywał do samochodowego radia sygnały audio z telefonu – rozmowy telefoniczne, multimedia, komunikaty z nawigacji itp.

Baseus S-09 Pro ma też wbudowany zestaw głośnomówiący, który tworzą dwa mikrofony oraz duży przycisk pozwalający inicjować, odbierać i odrzucać połączenia. Urządzenie wyposażone jest też w 2 porty USB-A i jeden USB-C, co pozwala ładować smartfony z mocą do 18 W. Oznacza to, że np. iPhone’a 14 może zasilić energią w 1,5 godziny.

Nowość Baseusa ma także funkcję odtwarzania multimediów z nośników USB – w tym przypadku przyciski funkcyjne pozwalają sterować odtwarzaniem plików w formatach MP3, WAV, FLAC, APE i WMA.

Baseus S-09 Pro został wyceniony na 99,99 zł. Można go kupić w sieci sklepów Media Expert.

