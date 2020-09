Asus ZenFone 6 dostaje betę Androida 11

Android 11 przestaje być abstrakcją dla kolejnych użytkowników. Tajwański Asus postanowił bowiem rozpocząć oficjalne beta testy Androida 11 przeznaczonego na model Asus ZenFone 6.

Android w przeciwieństwie do iOS zawsze słynął z tego, że wszelkie aktualizacje przebiegają jak po grudzie. Nie ma się jednak co dziwić, każdy producent sprzętu w świecie Androida sam odpowiada za politykę aktualizacji swoich urządzeń. Najlepiej na tym polu spisuje się tradycyjnie HMD Global odpowiadający za markę Nokia. Chwalony jest też japoński Sony, ostatnio do tego grona chce dołączyć chiński Oppo. Teraz natomiast beta Androida 11 trafi na model Asus ZenFone 6. Oczywiście zakładając, że ktoś jest zapisany do programu beta. W takim przypadku uaktualnienie wazy 1,4 GB. Sama rekrutacja do beta testów była zapowiedziana już wcześniej i została już zakończona.

Posiadacze tego modelu, którzy nie są zapisani do programu beta będą musieli poczekać na wersję stabilną. Ile dokładnie? Tego niestety nie wiadomo. Asus nie podał tutaj konkretnych informacji. Wiadomo jednak, że zmiany będą dotyczyły nie tylko samego Androida, ale również nakładki ZenUI. Zniknie możliwość skanowania programem Avast i ZenUI Help.

