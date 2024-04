Nadchodzi kres tych urządzeń. Apple kończy ze wsparciem

Wielkimi krokami zbliża się Apple WWDC. W trakcie wydarzenia Apple nową wersję oprogramowania do swoich zegarków. Niestety, starsze modele przestaną być wspierane.

Już 10 czerwca odbędzie się WWDC, czyli coroczne wydarzenie Apple, skierowane głównie do deweloperów. W trakcie konferencji firma z Cupertino powinna zaprezentować między innymi nową wersję oprogramowania do swoich zegarów, czyli WatchOS 11. Jednak nie wszystkie smartwatche dostaną aktualizację.

Apple kończy wsparcie dla tych urządzeń

WatchOS 11 powinien przynieść znaczące usprawnienia do zegarówki Apple. Część powinna być związana z nowymi funkcjami zdrowotnymi, ale mówi się też o obsłudze AI, chociaż jedynie w połączeniu z iPhone'ami. Szczegóły nie są znane, ale wiemy już, jakie modele prawdopodobnie nie zostaną zaktualizowane do nowej wersji oprogramowania.

Aktualizację do Watch OS 11 powinny otrzymać:

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch SE (1. generacja)

Apple Watch SE (2. generacja)

Apple Watch Ultra (1. generacja)

Apple Watch Ultra 2

Oznacza to, że nowe oprogramowanie nie trafi na Apple Watch Series 4. Nie ma w tym nic dziwnego, to w końcu zegarek, który trafił do sprzedaży już 5 lat temu. To, że był wspierany przez tak długi czas, zasługuje na uznanie. Jednak jego czas już nastąpił i dalsze aktualizacje nie będą dla niego dostępne.

Wcześniej informowaliśmy też o urządzeniach, które nie dostaną aktualizacji do iOS 18 i iPadOS 18.

