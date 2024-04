Komputery Apple wejdą w nową erę. Pomogą w tym nowe układy

Apple szykuje nowe układy do swoich komputerów, dzięki którym firma wejdzie w nową erę AI PC. Z lekkim opóźnieniem względem konkurencji, ale lepiej późno niż wcale.

AMD, Intel, a nawet Qualcomm w postaci Snapdragona X Elite mają w swojej ofercie procesory z układami NPU do obsługi sztucznej inteligencji. Apple na razie na ten wózek nie wsiadł, ale to ma się zmienić. Firma z Cupertino pracuje nad nowymi układami Apple M4, które dołączą do tego wyścigu.

Apple M4

Mark Gurman z redakcji Bloomberg zdradził, że Apple pracuje nad nowymi układami z serii M4. Te prawdopodobnie będą wyposażone w wyspecjalizowanie jednostki NPU (Neural Processing Unit) do realizacji zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Nowe układy dostępne będą w kilku wersjach. Najsłabszy z nich, znany pod kodową nazwą Donan, ma trafić do MacBooków Air, Maca Mini oraz wybranych wariantów MacBooków Pro. Układ ze średnie półki (Brava) tworzony jest z myślą o MacBookach Pro i Macach Mini. Natomiast najmocniejszy Hidra trafi do najwydajniejszych MacBooków Pro, gdzie możliwa jest obsługa nawet 512 GB pamięci RAM.

Apple chce wsiąść na wózek o nazwie AI PC. Od jakiegoś czasu w Cupertino trwają prace nad modelem językowym o nazwie MM1, który podobno jest w stanie rozpoznawać treści zarówno tekstowe, jak i obrazki. Poza tym firma z nadgryzionym jabłkiem podobno rozmawia też z Google, OpenAI (ChatGPT) oraz Baidu, bowiem sama nie ma dużego doświadczenia w tego typu rozwiązaniach i szuka partnera.

Więcej szczegółów powinnyśmy poznać w trakcie czerwcowego WWDC.

Źródło zdjęć: Shahid Jamil / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot