Qualcomm Snapdragon X Elite bije Intela na głowę

Snapdragon X Elite bije na głowę najnowsze, mobilne układy Intela. Tak przynajmniej twierdzi Qualcomm.

W zeszłym roku Qualcomm po raz pierwszy pokazał wykresy wydajności procesora Snapdragon X Elite. Już wtedy robiły one wrażenie. Procesor ARM prezentował się dużo lepiej niż konkurencyjne jednostki Intela. Jednak wtedy porównywano go do układów Core 13. generacji. Teraz Qualcomm pokazał zestawienie z modelami 14. generacji i nadal robi ono wrażenie.

Wydajność Qualcomm Snapdragon X Elite

Qualcomm porównał swój nadchodzący układ do dwóch modeli Intela: Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 9 185H. W obu przypadkach Snapdragon X Elite prezentuje się dużo lepiej. Wydajność bazuje na teście Geekbench 6.2, który może nie oddaje pełnego obrazu, ale jest przyzwoitym narzędziem porównawczym.

W zestawieniu z Core Ultra 7 155H nowy Snapdragon w teście jednordzeniowym ma być o 54 proc. wydajniejszy przy zużyciu takiej samej energii. Natomiast przy obniżeniu wydajności do poziomu Intela ma zużywać o 65 proc. mniej energii. Podobnie wygląda to w teście wielordzeniowym, gdzie Snapdragon X Elite ma być o 52 proc. szybszy lub o 60 proc. mniej prądożerny przy znormalizowaniu wydajności.

Równie imponująco prezentuje się zestawienie z Core Ultra 9 185H, bowiem Snapdragon X Elite jest o 51 proc. wydajniejszy w teście jednordzeniowym i 41 proc. szybszy przy wykorzystaniu wszystkich wątków. Natomiast po obniżeniu wydajności do Intela zużywa odpowiednio o 65 i 58 proc. mniej energii. Tutaj Qualcomm pokusił się również o porównanie mocy układu graficznego i ten w UL 3DMark Wild Life Extreme wypada o 36 proc. lepiej od Core Ultra 9.

Co więcej, Snapdragon X Elite ma być też szybszy od Apple M3 o 22 proc., ponownie w teście Geekbench 6.2.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: PCWorld