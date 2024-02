Snapdragon X Elite dorównuje Intelowi i AMD. Konkurencja będzie mocna

Pojawiły się testy układu Snapdragon X Elite, który w połowie roku powinien zagościć w pierwszych laptopach. Układ okazuje się konkurencyjny względem Intela, Apple oraz AMD.

W połowie roku do sprzedaży powinny trafić pierwsze laptopy z układem ARM Snapdragon X Elite. Ma on być konkurencją dla Apple M3, ale w urządzeniach wyposażonych w system Windows. Aby odnieść sukces, musi być porównywalny z konkurentem z Cupertino oraz procesorami Intela i AMD. Najnowsze testy pokazują, że tak rzeczywiście jest.

Wydajność Snapdragon X Elite

Qualcomm Snapdragon X Elite został przetestowany w programie Geekbench 6.2.2. Jest to jednostka 12-rdzeniowa w konfiguracji z 8 wydajnymi rdzeniami i 4 energooszczędnymi. Układ został opisany jako ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201 X1E80100 i współpracował z 32 GB pamięci LPDDR5x. Taktowanie bazowe wynosiło 4,01 GHz.

Przy takiej konfiguracji Qualcomm Snapdragon X Elite osiągnął w GeekBench 6 wydajność na poziomie 2574 punktów w teście jednordzeniowym oraz 12,562 punktów w teście wielordzeniowym. W przypadku wykorzystania pełni swoich możliwości układ ARM radzi sobie porównywalnie z procesorem AMD Ryzen 9 7940HS oraz Intel Core Ultra 9 185H, chociaż minimalnie gorzej od tego drugiego.

To pokazuje, że Qualcomm szykuje mocną konkurencję w segmencie układów mobilnych do laptopów. Warto też zaznaczyć, że Snapdragon X Elite powinien zużywać mniej energii od wspomnianych konkurentów, co może być jego ogromną zaletą. Poza tym wyposażony będzie w układ NPU, który w tzw. peaku ma osiągać wydajność nawet 75 TOPS.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: wccftech