Tak wygląda przyszłość? Lenovo pokazało nietypowego laptopa

Na trwających właśnie targach MWC 2024 w Barcelonie firma Lenovo zaprezentowała bardzo nietypowego laptopa. Ten wyposażony jest w przezroczysty ekran.

W Barcelonie trwają właśnie jedne z największych targów technologicznych w corocznym kalendarzu. Mobile World Congress (MWC) przez wiele lat było utożsamiane przede wszystkim ze sprzętami mobilnymi, ale od dawna królują tam też urządzenia RTV, AGD oraz komputery. Jedną z nowości jest laptop Lenovo z przezroczystym ekranem.

Lenovo ThinkBook Transparent

Zaprezentowany przez Lenovo laptop jest niczym więcej, niż pokazem możliwości. Firma nie ma w tej chwili żadnych planów związanych z wprowadzeniem urządzenia do sprzedaży. Nie oznacza to, że nie jest to sprzęt ciekawy. Prototyp, który został zaprezentowany w Barcelonie, robi ogromne wrażenie.

Pełna nazwa komputera to Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Jest on wyposażony w 17,3-calowy wyświetlać microLED, który jest przezroczysty. Chińska firma zapewnia, że oferuje on dobre odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast oraz jasność aż 1000 nitów, dzięki której można z niego korzystać także na zewnątrz. Niestety, nie znamy żadnych niezależnych pomiarów, więc musimy uwierzyć na słowo.

Jednak urządzenie ma swoje wady. Przede wszystkim ekran wyświetla obraz o rozdzielczości zaledwie 720p. Z kolei dziennikarze NotebooCheck są zdania, że da się na nim zauważyć lekką, czerwoną tintę. Jednak, jak już wspominałem, nie jest to gotowy produkt, który ma trafić do sprzedaży. To jedynie pokaz możliwości i możliwe, że za kilka lat, gdy technologia zostanie odpowiednio usprawniona, podobne urządzenia trafią do sklepów.

