Apple rozpoczął prace nad nowymi systemami operacyjnymi

Apple oficjalnie rozpoczął prace nad nową wersją swoich systemów operacyjnych, które zostaną udostępnione użytkownikom w przyszłym roku.

Apple praktycznie co roku prezentuje nową generację swoich urządzeń, a wraz z nimi nowe wersje systemów operacyjnych. Mark Gurmann z Bloomberga donosi, że formalnie rozpoczęły się już prace nad iOS 19 i macOS 16.

Apple pracuje nad nowymi systemami

W Cupertino oficjalnie zaczęły się prace nad nowymi wersjami systemów operacyjnych, które zostaną udostępnione użytkownikom w przyszłym roku. To między innymi: iOS 19 o kodowej nazwie Luck, macOS 16 Cheer, watchOS 12 Nepali oraz ‌visionOS‌ 3 Discovery.

To o tyle ciekawe, że iOS 18, macOS 15, watchOS 11 i visionOS 2 tak naprawdę nie trafiły jeszcze do użytkowników. To dopiero nastąpi w tym roku, chociaż niektóre z nich będzie można już wkrótce testować w wersji beta. Przedpremierowe wydania mają trafić do użytkowników w przyszłym miesiącu.

Według Gurmanna dużą zmianą dla gogli rozszerzonej rzeczywistości Vision Pro będzie system operacyjny visionOS 3. Wraz z nim do urządzenia ma zostać dodana sztuczna inteligencja Apple Intelligence.

Źródło zdjęć: Ravi_Sharma1030 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg