iPhone 17 Air to najcieńszy iPhone w historii

Plotki o nowym, ultracienkim smartfonie Apple'a krążą już od jakiegoś czasu, ale teraz nabierają realnych kształtów. Analityk Jeff Pu z Haitong, w nocie badawczej pozyskanej przez MacRumors, potwierdza doniesienia o grubości zaledwie 6 mm w nadchodzącym iPhonie 17 Air.

Jeśli ta informacja się potwierdzi, będziemy świadkami prawdziwej rewolucji w designie smartfonów firmy Apple. iPhone 17 Air zdetronizuje iPhone'a 6, który do tej pory dzierżył tytuł najcieńszego iPhone'a z grubością 6,9 mm. Co więcej, nowy model będzie aż o 1/3 cieńszy od obecnych iPhone'ów 16 i 16 Pro.

Oczywiście, miniaturyzacja ma swoje granice. Bateria i inne komponenty muszą zachować odpowiednią wydajność, co wpływa na minimalną grubość urządzenia. Mimo to, 6 mm to imponujący wynik, szczególnie w porównaniu z coraz masywniejszymi modelami z ostatnich lat.

Porównanie grubości iPhone'ów:

iPhone 16 Pro i Pro Max – 8,25 mm,

iPhone 16 i 16 Plus – 7,8 mm,

iPhone 15 Pro i Pro Max – 8,25 mm,

iPhone 15 i 15 Plus – 7,8 mm,

iPhone 14 Pro i Pro Max – 7,85 mm,

iPhone 14 i 14 Plus – 7,8 mm,

iPhone 13 Pro i Pro Max – 7,65 mm,

iPhone 13 i 13 mini – 7,65 mm,

iPhone 12 Pro i Pro Max – 7,4 mm,

iPhone 12 i 12 mini – 7,4 mm,

iPhone 11 Pro i Pro Max – 8,1 mm,

iPhone 11 – 8,3 mm,

iPhone XS i XS Max – 7,7 mm,

iPhone XR – 8,3 mm,

iPhone X – 7,7 mm,

iPhone 8 Plus – 7,5 mm,

iPhone 8 – 7,3 mm,

iPhone 7 Plus – 7,3 mm,

iPhone 7 – 7,1 mm,

iPhone 6s Plus – 7,3 mm,

iPhone 6s – 7,1 mm,

iPhone 6 Plus – 7,1 mm,

iPhone 6 – 6,9 mm,

iPhone 17 Air (plotka) – 6 mm.

Warto zauważyć, że iPhone 17 Air, choć najcieńszy w swojej rodzinie, nie pobije rekordu całego portfolio Apple'a. Ten należy do iPada Pro 13" z 2024 roku o grubości 5,1 mm oraz ostatniego iPoda nano o grubości 5,4 mm.

Czego jeszcze możemy się spodziewać po iPhone 17 Air?

Pojawiające się od jakiegoś czasu doniesienie mówią o:

przeprojektowanym designie,

ekranie o przekątnej około 6,6 cala ,

, standardowym procesorze A19 ,

, Dynamic Island,

pojedynczym aparacie głównym 48 Mpix ,

, przednim aparacie 24 Mpix ,

, 8 GB RAM-u (dla Apple Intelligence),

(dla Apple Intelligence), aluminiowej ramce.

Ming-Chi Kuo, znany analityk łańcucha dostaw Apple'a, przewiduje również obecność autorskiego modemu 5G.

Premiera iPhone'a 17 Air powinna się odbyć we wrześniu 2025 roku. Do tego czasu wiele może się zmienić, ale już teraz jasne jest, że Apple szykuje dla nas coś wyjątkowego. Czy ultracienki design przekona klientów do przesiadki? Czas pokaże.

