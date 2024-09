Apple iPhone 16 Pro Max wysoko w rankingu DXOMARK, chociaż poza podium

Apple iPhone 16 Pro Max doczekał się testu w DXOMARK. Smartfon oceniony został bardzo dobrze i trafił na 4. miejsce w rankingu smartfonów.

Specjaliści od testów aparatów z DXOMARK wzięli w obroty topowy model z tegorocznej serii telefonów Apple, czyli iPhone 16 Pro Max. Testy wypadły pomyślnie, a smartfon, zdobywając 157 punktów, uplasował się na czwartym miejscu, które dzieli z innymi, dobrze ocenianymi foto telefonami: Huawei Mate 60 Pro+ oraz Oppo Find X7 Ultra.

Wyżej niż iPhone 16 Pro Max znajdują się tylko Huawei Pura 70 Ultra (1. miejsce, 163 punkty), Google Pixel 9 Pro XL (2. miejsce, 158 punktów) oraz Honor Magic6 Pro (3. miejsce, 158 punktów). To dobre towarzystwo, a rezultat telefonu Apple potwierdza jego duże możliwości fotograficzne.

wrzesień 2024 227 g, 8.25 mm grubości 8 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) - 48 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix 6.9" - OLED (1320 x 2868 px, 458 ppi) Apple A18 Pro iOS 18 4685 mAh, USB-C

Apple iPhone 16 Pro Max w DXOMARK – zalety i wady

Apple iPhone 16 Pro Max wyposażony jest w główny aparat 48 Mpix (24 mm, f/1.78, Dual Pixel AF, OIS), szerokokątny 48 Mpix (13 mm, f/2.2, Dual Pixel AF) oraz aparat z teleobiektywem 12 Mpix (120 mm, f/2.8, Dual Pixel AF). Ta pozornie niezbyt imponująca konfiguracja w praktyce okazała się niezwykle skuteczna.

DXOMARK ocenił łącznie funkcje aparatu na 157 punktów, a kamery – na 159 punktów, co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii, choć również dzielonym z telefonami z podium.

Wśród plusów sekcji foto w iPhone 16 Pro Max wymieniane są: najlepszy tryb wideo na smartfonie z efektywną stabilizacją (bardzo szczegółowe i pozbawione szumów nagrania wideo, nawet w słabym oświetleniu), a w zdjęciach szeroki zakres dynamiczny w całym zakresie zoomu (co szczególnie cieszy oko na ekranach urządzeń Apple z obsługą HDR), dokładny balans bieli i naturalne odwzorowanie kolorów oraz ekspozycja, doskonały poziom szczegółowości i tekstur w jasnym świetle, szybki i dokładny autofokus. Plusem jest też szeroki wybór opcji edycji i personalizacji obrazu. Podczas fotografowania użytkownicy powinni też docenić niezwykle dokładny podgląd obrazu w wizjerze.

A wady? Też się znalazły, jednak nie wpłynęły znacząco na werdykt. DXOMARK wymienia utratę szczegółów w zakresie zoomu od 2 x do 5 x, jak również słabą szczegółowość w zdjęciach z aparatu szerokokątnego. Do tego wskazuje na niewielką głębię ostrości tła w ujęciach grupowych, a także niepożądane artefakty, w tym efekt flary, ghosting czy morę. Choć wad jest trochę, w ocenie DXOMARK nie są one na tyle duże, by obniżyć końcową notę.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), DXOMARK

Źródło tekstu: DXOMARK