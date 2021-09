iPhone 14 na pierwszych renderach - szykują się duże zmiany!

Apple ma problem z pilnowaniem sekretów. Do sieci trafił przeciek, z którego dowiadujemy się, jak ma wyglądać iPhone 14.

iPhone 13 nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, a w sieci zaczyna się powoli robić głośno o jego następcy. Dzięki Jonowi Prosserowi oraz serwisowi Front Page Tech do sieci trafiły pierwsze rendery przedstawiające iPhone'a 14.

Jeśli przeciek się potwierdzi - co wydaje się prawdopodobne, biorąc pod uwagę dotychczasową karierę Jona Prossera - w przyszłym roku czekają nas spore spore zmiany. Nadchodzące smartfony Apple będą miały design mocno inspirowany kultowym iPhonem 4. Plecki telefonu ponownie będą szklane, a całą obudowę otaczać ma płaska aluminiowa ramka. Ciekawym akcentem mają być okrągłe przyciski regulacji głośności, które po raz ostatni widzieliśmy w oryginalnym iPhone'ie SE z 2016 roku.

iPhone 14 - wreszcie bez notcha!

Najbardziej intrygujące są jednak aparaty - i to zarówno te tylne, jak i przedni. Ten drugi może nawet bardziej, ponieważ wygląda na to, że po raz pierwszy dostaniemy iPhone'a bez notcha, za to z niewielkim otworem na obiektyw. Oczywiście nie oznacza to porzucenia Face ID. Zamiast tego sensory zostaną przeniesione pod wyświetlacz - a w każdym razie jest to na ten moment najbardziej prawdopodobna hipoteza.

Zmiana z tyłu obudowy jest o wiele bardziej subtelna, choć nie mniej istotna. Wygląda na to, że aparat w przyszłorocznym iPhone'ie nie będzie wystawał z obudowy. Sama wyspa również nie będzie w żaden sposób wizualnie wydzielona, a całość ponownie przywodzi na myśl iPhone'a 4.

iPhone 14 nadal bez USB-C

Wreszcie warto wspomnieć, że według przecieku iPhone 14 w dalszym ciągu będzie wyposażony w złącze Lightning. Wbrew plotkom Apple nadal nie zdecydowało się wyposażyć swoich smartfonów w złącze USB-C.

Oczywiście na tym etapie do wszelkich plotek na temat iPhone'a 14 warto podchodzić z pewnym dystansem - w końcu od premiery urządzenia dzieli nas ponad rok. Na razie cały czas wyczekujemy premiery iPhone'a 13, która powinna mieć miejsce 14 września.

