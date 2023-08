Użytkownicy narzekają na iPhone'a 14. Ma poważną wadę

Użytkownicy iPhone'ów 14 oraz 14 Pro coraz częściej narzekają na baterię w swoich smartfonach. Chociaż urządzenia mają niecały rok, to akumulator ulega szybkiej degradacji, a ewentualna wymiana nie jest tania.

Na stan baterii w iPhone'ach 14 narzekają między innymi Sam Kohl oraz Joanna Stern. Pierwszy prowadzi profil AppleTrack na Twitterze, a druga jest dziennikarką tech Wall Street Journal. W przypadku mężczyzny pojemność baterii spadła do 90 proc. i to już lipcu. Z kolei Joanna zauważyła, że jej model spadł już do 88 proc. pojemności akumulatora przy 450 cyklach ładowania.

My iPhone 14 Pro is down to 88% battery capacity after less than a year.



Is it because I use my phone too much and have already hit 450 charge cycles?! (That's what Apple Store says.) Is it from heat from fast charging? Is there something up with the battery?



