Apple ma nowy procesor. Wiemy o nim wszystko

Tradycyjnie po kolejnej generacji iPhone'a spodziewamy się wyraźnego wzrostu wydajności względem poprzednika. Ale o jak dużym skoku możemy mówić? Jakie zmiany szykuje Apple w specyfikacji nowego modelu?

Odpowiedź na te pytania poznamy za jakiś czas. Póki co jednak do sieci trafiły szczegółowe informacje na temat układu Apple A17 Bionic, który będzie napędzał iPhone'a 15 Pro. Dają one pewne wyobrażenie, czego możemy spodziewać się po nowym układzie.

Przede wszystkim nowy procesor ma być produkowany przez TSMC w procesie 3 nm FinFET, co już samo w sobie powinno przynieść wyraźną poprawę wydajności i efektywności energetycznej względem poprzednika. Jednostka będzie się składała z 6 rdzeni procesora o taktowaniu maksymalnie 3,7 GHz oraz z 6 rdzeni układu graficznego.

Apple A17 - t8130 - Coll



6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM - Micron/Samsung

TSMC 3nm Process



LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM



The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).