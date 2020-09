Apple iPhone 12 Pro Max - wydajność rozczarowuje

Apple znany jest z komunikowania, że jego telefony są co generację o choć 50%, jeśli nie 2x wydajniejsze. Jednak nie tym razem. Proces technologiczny 5 nm nie pozwolił odbiec wydajnością dalej niż o kilkanaście procent.

Wciąż czekamy na oficjalną prezentację nowych smartfonów firmy Apple, a tymczasem możemy zobaczyć, jaką wydajność zaoferuje topowy iPhone 12 Pro Max. Jak pokazują wyniki uzyskane w benchmarku AnTuTu, nadchodzący smartfon z nowych chipsetem Apple A14 będzie tylko trochę lepszy pod tym względem, niż jego poprzednik, iPhone 11 Pro Max. Różnica sięga 16% w wypadku procesora i zaledwie 4% w przypadku układu graficznego (GPU). Największy wzrost dotyczy szybkości pamięci - o 22%.

Apple iPhone 12 Pro Max osiągnął w AnTuTu łączny wynik 572333 punkty. To mniej niż w przypadku najwydajniejszych smartfonów z Androidem, które przekraczają 600 tys. punktów, ale trzeba pamiętać, że sposób wykonywania poszczególnych zadań na różnych platformach może być nieco inny. Na pewno za to widać, że Apple A14, czyli pierwszy na świecie chipset 5 nm, nie przyniesie oczekiwanego skoku wydajności. Dla amerykańskiego giganta prawdopodobnie ważniejszy od wzrostu wydajności jest lepszy stosunek wydajności do zużycia energii, a ten spada wraz z miniaturyzacją procesu technologicznego.

Są też oczywiście inne możliwe wyjaśnienia uzyskanych wyników. Na przykład nowy chipset może jeszcze nie być w pełni wykorzystywany przez oprogramowanie, a na prawdziwy wzrost obserwowanej wydajności przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Być może też testy w AnTuTu zostały wykonane przy wykorzystaniu z jakiejś próbki inżynierskiej, a wydajność końcowych jednostek, które trafią na rynek, będzie wyższa. Przekonamy się o tym po premierze nowych iPhone'ów i pierwszych testach finalnych produktów.

Źródło tekstu: Ice universe (Twitter), GSMArena