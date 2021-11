AnTuTu pokazuje najmocniejsze średniaki z Androidem - październik 2021

AnTuTu co miesiąc przedstawia najmocniejsze telefony. Opublikowaliśmy już zestawienie najlepszych flagowych telefonów według tej bazy benchmarków. Teraz czas na średniopółkowce.

Flagowce są bez wątpienia właśnie tym segmentem, który najbardziej pasjonuje dziennikarzy i miłośników branży. To jednak średniaki i budżetowce odpowiadają za największą część sprzedaży. Baza benchmarków AnTuTu co miesiąc publikuje nie tylko zestawienia najmocniejszych flagowców. Nie zabrakło także rankingu najlepszych średniopółkowców. Wygrał iQOO Z5. Smartfon uzyskał 565462 punkty. Na kolejnych stopniach podium znalazły się telefony Xiaomi. To Xiaomi 11 Lite 5G oraz Xiaomi Civi. Pierwszy z nich ma 533806 punktów, a drugi 518467 punktów.

O dużym sukcesie może mówić odrodzony Honor. Jego modele Honor 50 Pro i Honor 50 zajęły piątą i szóstą pozycję. W zestawieniu znalazły się też Oppo Reno6 5G, trzy modele Huaweia (Nova 9, Nova 9 Pro i Nova 8) i Redmi 10X 5G. Ciekawostką jest fakt, że Huawei Nova 9 znalazł się oczko wyżej niż wersja Pro. Klasyczny wariant jest bowiem na siódmym miejscu, a drugi na ósmym. Wszystkie marki są chińskie. Siedem smartfonów zasilają układy Qualcomma, dwa mają układy MediaTeka, a jeden - Kirina.

