Android 14 z przydatną nowością. Telefon zastąpi kolejny sprzęt

Beta Android 14 otrzymała bardzo przydatną funkcję, dzięki której smartfon zastąpi nam kolejnym sprzęt i to prawdopodobnie z dużo lepszym efektem.

Wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale telefon może dzisiaj pełnić rolę kamerki internetowej. Jednak trzeba skorzystać z zewnętrznych programów, które dają taką możliwość. Wkrótce nie będzie to już wymagane, chociaż tylko w przypadku smartfonów z Androidem 14.

Telefon jako kamerka internetowa

Android 14 w wersji QPR1 Beta otrzymał funkcję, dzięki której telefon może pełnić funkcję kamery internetowej na komputerze i to bez konieczności korzystania z zewnętrznych programów. Wystarczy podpiąć smartfon do PC-ta i z dostępnych opcji wybrać właśnie kamerę internetową. Tylko tyle.

Rzecz w tym, że implementacja rozwiązania zależy od poszczególnych producentów. Aby funkcja zadziałała konieczne jest jądro Linuxa ze wsparcie dla UVC (USB Video Class), więc finalnie nie każdy telefon musi na to pozwalać. Na szczęście będą to prawdopodobnie jednostkowe przypadki. Większość smartfonów, które wyjdą z Androidem 14 lub zostaną do niego zaktualizowane, powinny obsługiwać funkcję kamery internetowej.

Możliwość łatwego zrobienia ze smartfona kamery internetowej może okazać się bardzo przydatna. Zdecydowana większość telefonów zaoferuje dużo lepszą jakość obrazu niż urządzenia wbudowane, np. w laptopy, które często mają rozdzielczość tylko 720p i nie najlepsze mikrofony.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Liliputing