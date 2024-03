Zegarki Amazfit z nowymi funkcjami. Zobacz, co przynosi aktualizacja

Amazfit nie zapomina o użytkownikach swoich zegarków. Posiadacze trzech serii smartwatchy marki mogą liczyć na przydatne nowości. Oto co przynosi aktualizacja.

Amazfit ogłosił dostępność nowych funkcji dla swoich najnowszych smartwatchy. Aktualizacje obejmują tym razem trzy serie: Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Falcon oraz Amazfit Cheetah. Jak wynika z informacji producenta, aktualizacje są właśnie dostarczane do urządzeń – warto więc zajrzeć do aplikacji, czy się nie zgłaszają.

Nowe funkcje w zegarkach Amazfit

Co nowego? Pierwszą z nowości jest wyświetlanie nazw ulic w mapach offline. Mapy pobrane do pamięci zegarka do trybu offline będą teraz wyświetlać nazwy wszystkich ulic, aby umożliwić użytkownikom lepszą orientację w terenie np. podczas jazdy na rowerze, biegania.

Druga nowość przyda się dopiero za ładnych kilka miesięcy – w nowym sezonie zimowym. Chodzi o intensywność zjazdów narciarskich. Aktualizacja wprowadza wykrywanie intensywności fazy szybkiego zjazdu po stoku dla trybów: narciarstwo, snowboard i narciarstwo alpejskie.

Następna nowość to ulepszone plany treningowe Zepp Coach. Aktualizacja umożliwi efektywniejsze tworzenie i dostosowywanie treningów do celów i możliwości użytkownika. Rozbudowany został m.in. kwestionariusz, który trzeba wypełnić na etapie tworzenia nowego planu dla biegaczy.

Aktywni użytkownicy zegarków Amazfit będą mogli także przeprowadzić synchronizację tętna z urządzeniami innych marek. Smartwatch umożliwi przesyłanie danych o tętnie do urządzeń innych producentów, takich jak komputer rowerowy.

Dzięki nowemu oprogramowaniu zwiększy się także dokładność pozycjonowania. Smartwatch zyska rozwiązanie umożliwiające precyzyjną kalibrację sygnału GPS. Dzięki temu geolokalizacja w trudnych warunkach powinna być dokładniejsza.

Na tym jednak nie koniec. Amazfit zapowiada, że kolejne aktualizacje pojawia się już niedługo, choć nie zdradził szczegółów, czego należy oczekiwać.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl