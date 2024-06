Świetne akcesorium do smartfonu za grosze. Pasuje do Androida i iOS

Chcesz zamienić swój telefon z Androidem lub iOS w przenośną konsolę? Warto zakupić bezprzewodowego gamepada, który teraz kupicie za grosze.

Telefony dzisiaj śmiało można określić mianem przenośnych konsol. Zarówno Sklep Play, jak i App Store pełne są ciekawych produkcji. Do tego dochodzą też różnego rodzaju usługi grania w chmurze, jak GeForce NOW. Jednak sterowanie za pomocą przycisków ekranowych nie należy do najwygodniejszych. Na szczęście wystarczy dokupić bezprzewodowego pada, a teraz możecie zdobyć go za grosze.

Bezprzewodowy pad do telefonu

Na Aliexpress możecie w tym momencie kupić bezprzewodowego pada, który współpracuje zarówno z telefonami z Androidem, jak i systemem iOS. Ze smartfonami komunikuje się on za pomocą Bluetooth 5.0. Poza tym gadżet wyposażony jest też w złącze USB-C, które służy przede wszystkim do ładowania akumulatora o pojemności 400 mAh.

Sam gamepad ma formę ramki do smartfona. Oznacza to, że telefon wkładamy do środka, dzięki czemu całość przypomina tradycyjne, przenośne konsole, np. Nintendo Switch. Dzięki temu komfort użytkowania powinien stać na bardzo wysokim poziomie. Układ klawiszy jest standardowy, więc nikt nie powinien mieć problemów z obsługą urządzenia. Urządzenie ma wymiary 85 × 42 × 208 mm i masę 168 gramów.

A ile gamepad kosztuje? Grosze. W tym momencie możecie go kupić w cenie zaledwie 51,06 zł, co należy uznać za dużą okazję.

Sprawdź promocję na

bezprzewodowego pada do telefonów z Androidem i iOS

Źródło zdjęć: Media Whale / Shutterstock, Aliexpress

Źródło tekstu: Aliexpress, oprac. własne