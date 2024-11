Action odkurza swój hit. Lepiej 21,66 zł dziś nie wydasz

Do sieci sklepów Action wrócił jeden z największych hitów oferty. Lokalizatory Fresh 'n Rebel dostępne są teraz za grosze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lokalizatory Fresh 'n Rebel - 3 sztuki, w różnych kolorach

Action znów to zrobił — lokalizatory Fresh 'n Rebel można teraz dostać w cenie zaledwie 21,66 zł za sztukę, przy wyborze trójpaka. Taniej już się nie da zapewnić sobie spokoju ducha i ciągłej wiedzy, gdzie są nasze klucze, portfel czy plecak. To także świetny gadżet do dyskretnego zamontowania pod siodełkiem roweru czy do wrzucenia do walizki na lotnisku.

Sprzęt wykorzystuje anonimową sieć lokalizacyjną "Znajdź" firmy Apple, bazującą na milionach urządzeń Apple na całym świecie. Gdy tag znajdzie się w zasięgu łączności Bluetooth jakiegokolwiek z tych sprzętów, automatycznie jego aktualna lokalizacja trafia do bazy Apple. W telefonie, na tablecie czy na komputerze możemy łatwo ustalić, gdzie jest zguba czy nawet zdalnie uruchomić powiadomienie dźwiękowe. O ile przy AirTagu Apple'a w cenie 149 zł za sztukę można się jeszcze zastanawiać, to już 3 sztuki z Action za 64,99 zł to prawdziwa okazja.

Więcej o lokalizatorze Fresh 'n Rebel dowiedzieć możesz się z naszej obszernej recenzji, dostępnej pod tym adresem. Możesz też zobaczyć jego działanie na naszym filmie:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza, Lech Okoń / Telepolis