„Smartfony precz ze szkół”. Koalicja wraca do pomysłu na zakaz

Pomysł nie jest nowy, już w minionych latach pojawiał się w zapowiedziach rządu Zjednoczonej Prawicy , który doczekał się za to zarówno wyrazów poparcia, jak i słów krytyki. Podobnie jest teraz – po deklaracji Szymona Hołowni sympatycy rządzącej koalicji chwalą pomysł, za to opozycja jest sceptyczna.

Cześć komentatorów na platformie X zwraca też uwagę, że pomysł Szymona Hołowni dotyczy zagadnienia, które tak naprawdę ma marginalne znaczenie. Bo o ile uzależnienie dzieci i młodzieży od smartfonów i internetu to bardzo poważny problem społeczny, to z drugiej strony w wielu szkołach podstawowych i średnich już istnieją takie zakazy, a uczniowie nie mogą używać smartfonów podczas lekcji, w niektórych przypadkach także na przerwach. Chociaż nie reguluje tego odgórne prawo ujęte w ustawie, taki wymóg szkoły wprowadzają w swoich statutach i regulaminach. Działa to na te dobrze, że trudno takie praktyki uznać za „zwalanie decyzji na dyrektorów”, jak sugeruje Hołownia.