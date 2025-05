Galaxy S25 Edge u pierwszego operatora. Zobacz, jakie są promocje

Samsung Galaxy S25 Edge wyróżnia się grubością zaledwie 5,8 mm i masą 163 gramy, co jest wyjątkowym osiągnięciem w świecie smartfonów (nie licząc modeli rozkładanych), a także całkiem nowym podejściem Samsunga. Ochronę zapewnia tytanowa konstrukcja oraz szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 2 pokrywające ekran, a moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm). Smartfon wyposażony jest w aparat z matrycą 200 MP z zaawansowaną funkcją robienia zdjęć w ciemności, więc niczego tu nie brakuje. Zapał przed zakupem może studzić jedynie akumulator o skromnej pojemności 3900 mAh.