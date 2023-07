Światłowód spółki Play w tysiącach nowych gospodarstw domowych

Polski Światłowód Otwarty, czyli spółka utworzona przez Play, pochwalił się czerwcowymi osiągnięciami w rozbudowie swojej sieci światłowodowej. Tym razem zasięg szybkiego internetu zwiększył się o ponad 7 tys. gospodarstw domowych.

W czerwcu 2023 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 6 348 nowych gospodarstw domowych z 17 miejscowości.

Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2482), Wrocławiu (1057) i Krakowie (841).

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 870 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 7 tys. gospodarstw domowych.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bolesławiec,

Bydgoszcz,

Gdańsk,

Katowice,

Kielce,

Kołobrzeg,

Kowale,

Kraków,

Lublin,

Łódź,

Mińsk Mazowiecki,

Pogórze,

Rumia,

Sosnowiec,

Szczecin,

Warszawa,

Wrocław.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to operator hurtowy oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. W momencie startu objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku planuje wybudować 2 mln nowych linii, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Rozbudowa i modernizacja sieci realizowane są w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Polski Światłowód Otwarty to spółka stworzona przez Grupę Play. W marcu 50% udziałów wykupiła w niej InfraVia Capital Partners, francuska firma private equity specjalizująca się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty