Polacy igrają z ogniem. Robi tak co piąty użytkownik smartfonów

Aplikacje często proszą o dostęp do niektórych danych. Z reguły użytkownicy kontrolują, jakie zezwolenia wydają, lecz jest jeden przypadek, w którym tracą czujność.

Firma Sophos przeprowadziła w Polsce, Czechach i na Węgrzech ankietę wśród użytkowników mediów społecznościowych w wieku od 18 do 65 lat, dotyczącą dzielenia się poufnymi informacjami w internecie. Wynika z niej, że tylko co piąty badany Polak nie kontroluje dostępu aplikacji do danych zgromadzonych na swoim smartfonie oraz do aparatu i mikrofonu. Odsetek osób deklarujących świadome zarządzanie aplikacjami w tym zakresie jest w Polsce niezwykle wysoki (średnio 79%) w każdej z grup wiekowych. Średnia dla Czech i Węgier wyniosła odpowiednio 80% i 63%.

Zniżka za prywatność

Kontrolowanie dostępu aplikacji do danych na smartfonie to tylko jedna strona medalu. Drugą jest samo pobieranie oprogramowania. Z badań Sophos wynika, że ponad połowa (51%) polskich ankietowanych, jak i 54% Czechów oraz 44% Węgrów, zainstalowała jakąś aplikację tylko dlatego, że był to wymóg, aby otrzymać zniżkę w sklepie.

W przypadku respondentów z Polski na taki krok najczęściej decydowały się osoby z wyższym wykształceniem (56%), w wieku 24-35 lat (59%) i z największych miast (56%). Najrzadziej aplikację dla zniżki instalowali ankietowani po 55 roku życia (44%), z wykształceniem zawodowym (36%), mieszkający w małych miejscowości (do 19 tys. mieszkańców).

Warto pamiętać, że aplikacje opracowane przez sklepy, nawet jeśli nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla urządzeń, zbierają dane o ich użytkownikach. Chcąc uzyskać zniżkę, często trzeba założyć konto, podając przy tym swój adres e-mail. Czasami wymaganych jest więcej informacji, także takich jak data urodzenia czy miejsce zamieszkania. Ponadto, aplikacje ze zniżkami mogą śledzić zachowania klienta oraz jego historię zakupów.

Źródło zdjęć: suprunovich / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe